酒駕累犯呼氣值還破1 生活坎坷可憫恕獲判免刑

2019-09-19 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園馮姓男子2度酒駕被抓，呼氣值更高達每公升1.09毫克，但他領有身心障礙手冊，聽力、口語表達能力均不佳，面對訊問也詞不達意。法院考量，馮酒駕累犯本應加重其刑，但他生活坎坷、嚴峻，僅能以勞力賺取微薄薪水，情狀顯然可憫恕，依公共危險罪判處他免刑。

檢警調查，馮2012年曾因酒駕遭判刑3個月，隔年4月21日早上又在龍潭區某工地喝啤酒，騎機車行經聖亭路被攔查，呼氣酒測值高達1.09毫克，被依法送辦，但馮事後未出庭，加上居無定所被通緝，時隔多年近日才落網。

法院審理時，馮否認酒駕行為，辯稱自己做油漆工，當時上班買水喝，沒有喝酒，但警方舉發紀錄指證歷歷，馮僅空言否認不被採信。

院方審酌，馮領有身心障礙手冊證明其聽力障礙，雖看得懂國字，但認知能力和一般人相較有很大差距，無法完整表達自己意思，開庭時審判長曾問你有沒有喝酒，馮書寫回答「上班油漆、阿水，要買水」，審判長再問「你知道喝就不能騎車嗎？」馮稱「沒有酒，買喝水，下班」等語。

法院考量，馮不但有聽力障礙，口語表達、書寫能力非常不佳，在社會上工作、生活是相當的坎坷與嚴峻，僅能以勞力工作賺取微薄薪水，且原傳喚馮父擔任輔佐人，他也因身體不佳無法到庭，