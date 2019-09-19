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獨／興沖沖見女網友　發現對方臉書有男友怒告詐欺

2019-09-19 08:22聯合報 記者王駿杰╱即時報導

48歲張姓男子在臉書交友社團結識61歲何姓女子，為追求何女，張興沖沖與女方見面，花了近3千元請吃高檔簡餐、看電影、喝水果冰沙，又親送早餐到對方住處。後來意外發現何女的臉書感情狀態與另名男子呈現「穩定交往中」，加上自己臉書又遭女方封鎖，大失所望之餘認為何女故意欺瞞他，氣得告對方詐欺。對這件罕見官司，警方雖認何女並未以「詐術」欺瞞張，詐欺構成要件不足，仍將何函辦。

張男說，他上個月在臉書交友社團結識何女，兩人相談甚歡，心花怒放的張滿懷期待與何女見面，上個月5日，何女與姊姊和張晚間約在市區一間高級簡餐店用餐，張展現紳士風範，要何女與姊姊「盡量點、別客氣」，結帳時3人共計近1千6百元。

當日凌晨，張意猶未盡向兩人提議，一起去百貨公司看電影，3張共1千2百元的電影票，張也慷慨買單，之後更請何與姊姊喝水果冰沙、親送早餐到何的住處，積極獻殷勤。張男說，何之後甚至以手頭緊為由，向他借款8千元繳房租，但他沒答應。

張男控訴，他與何相約見面的四天後，上網逛臉書時忽然發現何的帳號感情狀態與另名男子呈現「穩定交往中」，他反問何是否已名花有主，對方否認後就將他的臉書封鎖。

由於張都是透過臉書與何互動，沒有何其他聯絡方式，何將他封鎖後宛如人間蒸發，讓他覺得劉有故意欺瞞之嫌，之前約會的錢都白花了，氣得向警方報案，提告詐欺罪並附帶民事損害賠償。

何女到案時告訴警方，她和姐姐與張相約見面，確實吃簡餐看電影都是由對方買單，但何自己稱「這些錢都是小錢」，一開始約會前雙方也都談好花費皆由張買單，事後看電影更是張「硬盧」的，之後她也從未與張表明兩人交往，當初也是張主動邀約，不解為何會構成詐欺罪。

法界人士指出，刑法詐欺罪的構成要件為「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。」至於在何種情況下？用何種方法？才能被認定使用「詐術」，刑法並未明確規定，需靠檢察官與法官以具體事實來認定。

法界人士認為，何在臉書上與張結識，何並未隱藏其真實姓名，且雙方在約會前就溝通好所有開銷由張買單，應不算以「詐術」欺瞞張，藉此得利。

張姓男子為追求何姓女子，請對方吃高檔簡餐、看電影、喝水果冰沙，花了近3千元，還親...
張姓男子為追求何姓女子，請對方吃高檔簡餐、看電影、喝水果冰沙，花了近3千元，還親送早餐。意外發現何女的臉書感情狀態與另名男子呈現「穩定交往中」，加上自己臉書又遭何女封鎖，氣得告對方詐欺。圖／報系資料照
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