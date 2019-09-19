調查局破獲兩岸地下匯兌 不法金額逾10億

2019-09-19 06:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局新北市調查處接獲情資，指以陳姓男子為首的兩岸地下匯兌集團，涉嫌以貨運公司、電子公司為掩護，利用掛羊頭賣狗肉方式，暗中從事人民幣兌換，金額超過10億元，業者不法獲則約2千萬；新北處昨天搜索4個地點，約談陳男及柯姓合夥人共4名被告，全案朝違反銀行法偵辦。

據調查，陳男在台北市精華地區開設物流公司，表面上是做貨運業，實際上則是替台商從事兩岸地下匯兌，因口碑不錯，不少台商都透過陳男幫忙，將在大陸賺到的錢匯回台灣，檢調清查陳男所使用帳戶，發現從2008年迄今，11年內共經手10億元資金，陳男再依據匯款金額、匯差從中抽取手續費。

由於總統大選日趨白熱化，高檢署為防制中資透過地下匯兌資助特定候選人，日前發函各地檢署加強掃蕩地下通匯，調查局台南市調查處上月偵破嘉義台商吳承霖、陳玟叡夫妻檔，長期利用Ｕ盾從事兩岸地下匯兌，共查扣2億4千萬元現金，服務對象都是在大陸搞博奕的大咖組頭，檢方已向法院聲押吳氏夫妻獲准。