高雄小港傍晚傳意外 6旬運輸業男子疑過勞猝死在車內

2019-09-18 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄小港高坪十一路上某車場，今傍晚時傳出意外，1名年約60多歲的男子，在車斗綁完貨後回到駕駛座休息，結果沒想到1個多小時後，就被同事發現疑似猝死在車上。

附近民眾表示，這名男子原本在車斗上綁貨，應該是流汗跑到車上吹冷氣，當被人發現時，已經過世1、2小時了。也有民眾猜測他疑似是「過勞死」，該名男子綁貨後上車，隔壁司機原以為他在睡覺，但每想到隔一個多小時要叫他，就已經叫不醒。