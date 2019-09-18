鄭宗國送老花眼鏡被提告當選無效 法院駁回

2019-09-18 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣議員鄭宗國遭選舉對手提出「當選無效」之訴，認為他贈送選民老花眼鏡並提供免費驗光，構成賄選，苗栗地方法院審理後今天判決駁回原告之訴。

法院指出，去年11月24日苗栗縣第19屆議員選舉，投開票結果鄭宗國得到4747票，經中選委公告當選，落選人孟文源對鄭宗國提起當選無效之訴，主張被告鄭宗國競選期間先開網路直播要致贈選民老花眼鏡，隨後即贈送老花眼鏡給選民，並提供免費驗光服務，尋求選民投票支持，構成選罷法賄選行為，有當選無效事由；被告鄭宗國抗辯他贈送老花眼鏡是在選舉登記前，且老花眼鏡的價值低廉，主觀上沒有賄選犯意。

苗栗地方法院合議庭認為，被告鄭宗國贈送選民的老花眼鏡經送台灣區眼鏡工業同業公會鑑定，是大陸廠商多年前生產的樣式，目前已無生產這類產品，當時每副價格約美金0.8元至1.1元間，折合台幣僅28至30元間，價格甚低，被告主觀上不致認為這種低廉價值之物足以左右選民意向。