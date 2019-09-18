矯正署辦收容人親子活動 官員：別把收容人當壞人

2019-09-18 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



法務部為援助收容人家庭獲得各項資源挹注，鼓勵收容人家屬走出戶外，辦理「及時雨-援助收容人高關懷家庭方案」，方案結合社會資源舉辦「幸運草育樂營」，希望更有能力給予收容人改變所需要的關懷及支持，進而改過遷善。

法務部政務次長陳明堂說，「不要把收容人當作壞人來看」，矯正機關應幫助他們早日回歸社會，家人也要引導他們迎向陽光；矯正署長黃俊棠說，幸運草育樂營結合社會資源提供物資關懷，使收容人能因感念支持達到教化效果。

矯正署表示，幸運草育樂營採北、中、南、東分區辦理，北區矯正機關在8月28日由桃園監獄主辦，其他14所矯正機關協辦，揭開育樂營的序幕；活動當日於桃園市八德區巧克力共和國觀光工廠舉辦活動，參加的收容人子女及家屬來自於基隆、宜蘭、大台北、桃園、新竹，總計178人。

北區育樂營活動藉由親情影音集、闖關遊戲、卡片及巧克力DIY等互動性的課程，引導子女及家屬彼此分享與感受，增進親職及家庭關係溝通技巧，活動結束後，矯正機關將當天製作的小點心及卡片轉送收容人，傳達子女及家屬對收容人的支持。