金門機砲彈藥爆裂 3士兵受傷

2019-09-18 20:04 中央社 金門縣18日電



金門防衛指揮部今天表示，防空連陳姓等3名士兵下午執行20機砲彈藥檢整作業時發生藥筒爆裂，導致3人四肢輕微擦傷及灼傷，經送醫診治後2人返部，1人留院觀察。

金防部表示，有關藥筒爆裂原因，正由單位專案小組調查中。

金防部政戰主任劉強華表示，金防部在案發後已陸續聯繫家屬，家屬並趕抵醫院；金防部後續將配合司令部專案小組進行案件調查與釐清，同時持續加強勤前教育與彈藥鑑濾，確保作業安全。