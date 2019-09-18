獲贈「餐桌上的鑽石」 無奈吃不到還險吃官司

2019-09-18 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



有「餐桌上的鑽石」之稱的松露價格不斐，就算盛產豐收，每公斤的價格也都在萬元以上。新北一名陳姓男子獲大陸友人贈送松露，但因為松露附有土壤，違反植物防疫檢疫法，不但沒吃到，還因此被移送法辦，經新北地檢署調查後才獲不起訴處分。

松露和蘑菇、靈芝一樣，都屬於真菌類，因獨特的香氣深受饕客喜愛，與鵝肝、魚子醬被歐洲人喻為「世界三大珍饈」，也因物稀價昂而有「餐桌上的鑽石」稱號。據了解，台灣今年初已成功開發松露的培育技術，但目前市場需求仍仰賴進口，主要進口地區有義大利、波蘭和中國，即使品質普通， 1公斤仍要15000元。

陳男的大陸友人去年11月和今年1月分別寄了1.13公斤和1.23公斤的松露給他，但因為松露上附有土壤，在過海關時被攔下，而陳男也因為收件人和納稅義務人身分被送辦。

偵訊時，陳男辯稱友人去年11月曾知會有東西要寄到台灣送他，但電話中只說是當地特產，沒有說是松露，因為沒收到，今年1月才又寄了一次，第2次雖然有說是松露，但不知道是松露上附有土壤。