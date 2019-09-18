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第三度酒駕「翻供出發點」 減成6月刑

2019-09-18 18:45聯合報 記者王宏舜╱即時報導

陳姓男子第三度酒駕，車子開到新北市新店區中安大橋口時竟「昏睡」，員警盤查，發現他酒測值達0.88毫克，依公共危險罪送辦。台北地院考量無人傷亡，判他8月徒刑，陳上訴高等法院，希望能輕判得易科罰金之刑。高院審判長苦口婆心勸「你要改啦！」，今改判陳6月徒刑，得易科罰金。

陳今年3月23日晚上到台北市林森北路一家酒店飲酒，翌日凌晨離開，他被控駕車由建國高架橋至新店，車子卻在中安大橋口停了下來，人昏睡。

陳姓男子2015年時因酒駕被判刑10月，併科罰金15萬元；2016年時再犯，又被判10月徒刑。這兩起案件和另案拘役接續執行，去年9月10日陳因縮刑期滿而出監。台北地院認為陳屢犯酒駕，可見不重視用路人安全，對刑法反應力薄弱，應加重其刑，但考量這次沒有肇事，判他8月徒刑。

被判8月徒刑，陳仍得入獄服刑，但他向法律扶助基金會打聽到「如果可以易科罰金，原住民、低收入戶可以分期繳罰金」，提上訴，希望能改判5、6個月徒刑。

法官詢問陳為何一再酒駕？他回答「大不了被關」，但他快40歲了，之前坐牢期間學了水電技術，現在從事水電工作，準備10月要證照。法官勸勉「有證照很好啊！」但仍耳提面命「這樣常喝酒，很危險，也可能路倒，你要改啦！」。

高院審理發現，陳再三堅稱飲酒後「先搭乘計程車離去」，才到中安大橋附近牽車、駕駛，只開一小段路，就停車在車內睡覺，和警詢時稱「從台北林森北路出發」情節不同，一審的認定缺乏佐證。

高院考量陳雖然酒駕，但行駛距離很短，而且已經停車才遭員警攔查，危害社會性程度較低，改判6月徒刑，得易科罰金定讞。

酒測攔檢示意圖。圖／報系資料照
酒測攔檢示意圖。圖／報系資料照
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酒駕計程車

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