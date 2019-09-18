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閃電結婚3個月妻子入獄！男訴請離婚 女稱他另結新歡

2019-09-18 18:21聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市謝姓男子婚後3個月，陳姓妻子因竊盜案入獄。謝以她隱瞞曾犯多起竊盜案，且婚後仍與前夫視訊聯絡，訴請離婚。陳女說，入獄前半年丈夫會來探視，如今訴請離婚應是另結新歡。法官認為，陳女犯行足讓丈夫受社會負面評價或異樣眼光，且婚後未履行婚姻忠誠義務，判准離婚。全案可上訴。

謝姓男子提告指出，去年7月10日與陳女結婚，婚前不知她曾犯竊盜罪，直到結婚後妻子被警方逮捕，才知她是通緝犯。妻子去年10月入監服刑，仍未告知她另涉其他案件，且諉稱應是服用精神科藥物後精神恍惚才犯案。

謝男還說，婚後調取相關戶籍謄本，才知道妻子曾有一段婚姻，婚後妻子竟仍與前夫視訊聯絡。妻子滿口謊言，已讓兩人婚姻難以維持，請求判決離婚。

陳女辯稱，與丈夫認識不到幾天就結婚，婚後丈夫有代她繳納罰金2萬元。去年10月她因竊盜案入監服刑，直到今年3月間丈夫均有赴監探望，表示已原諒她先前所犯過錯。入監半年後，丈夫竟稱不願維繫婚姻，應是另結新歡，她不同意離婚，請法官駁回。

基隆地院審理時，法官查出陳女曾犯8件竊盜案，並因傳喚執行未到遭通緝。去年10月2日陳女入監服刑，須執行至今年11月18日。

法官認為，陳女短期內犯多次竊盜罪入監服刑，足讓丈夫受社會負面評價或異樣眼光，致婚姻產生破綻。陳女承認婚後有與前男友視訊聯絡，顯見婚後並未履行婚姻忠誠義務，夫妻感情基礎已生重大破綻。兩造婚姻有難以維持重大事由，且可歸責於陳女，謝男訴請離婚應予判准。

基隆市謝姓男子以妻子隱瞞曾犯多起竊盜案，且婚後仍與前夫視訊聯絡，訴請離婚，法官判...
基隆市謝姓男子以妻子隱瞞曾犯多起竊盜案，且婚後仍與前夫視訊聯絡，訴請離婚，法官判准。記者邱瑞杰／攝影
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婚姻竊盜離婚

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