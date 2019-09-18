理想大地開發案 傅崐萁二審仍判無罪

2019-09-18 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮地檢署起訴花蓮前縣長傅崐萁，在理想大地開發案違反稅捐稽徵法及偽證罪，花蓮地方法院以去年8月理想大地案實際交易者不是傅崐萁，無法證明購地的榮亮公司實際負責人為傅崐萁判無罪，因此花蓮高分院今仍維持一審無罪判決，檢察官仍可上訴。

花蓮高分院判決指出，理想大地案被告榮亮公司實際負責人鮑廣廷逃漏稅，判決有期徒刑1年6個月、登載紀錄不實判刑2個月，可易科罰金；另涉嫌逃漏稅與偽證的農地買主林德復，則因罪嫌不足獲判無罪。

法官認為，檢察官上訴提出網路新聞報導等證據，認為傅崐萁為實際負責人，但此部分不具證據能力；另關於「榮亮公司購入、賣出幸福人壽股份」一事，與本案起訴事實不相關。檢察官未舉證證明上述兩件事實間有何特殊手法，而推論屬同一人所為，是檢察官引用並以之推論傅崐萁即為榮亮公司實際負責人，因此有本案犯行，尚難採取。

花蓮高分院刑事庭長邱志平表示，在傅崐萁、林德復共同違反捐稽徵法，高分院維持原審判決無罪；在傅崐萁、林德復、鮑廣廷偽證罪，這部分一審判無罪，高分院認為，依據檢察官在一審的證據，以及上訴所提證據，相互比較後，仍認為無法認定被告有犯上訴罪行，因此維持無罪判決。

邱志平表示，綜合檢察官提出證據，一審、上訴後的證據，無法證明傅崐萁是榮亮公司實際負責人，最後維持一審判決。無罪判決的部分，檢察官在符合刑事妥速審判法，仍可以上訴。