「全民保FUN」開獎 藝人舒子晨擔任大使攜手同樂

2019-09-18 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



法務部調查局主辦全民保FUN有獎徵答，今年以「FUN禦我最行、英雄你來當」為主軸，讓參加者化身為超能力者，回答問題蒐集不同保FUN面向的能量寶石，過關斬將成為「保FUN英雄」；另特別邀請藝人「Nikita」舒子晨擔任活動大使，截止前共吸引64萬多人物參加，網站瀏覽人數近400多萬人次，雙雙創下活動開辦以來新高。

舒子晨（本名陳盈穎）當初從《大學生了沒》發跡，成為固定班底，2016年與夏語心、茵茵共組新團體「犯規小姐」性感熱舞，以性感「骨盆舞」爆紅，還登上性感雜誌封面，深受許多粉絲喜愛及關注。

舒子晨擁有前凸後翹的好身材，參加《超級模王大道2》靠著模仿謝金燕取得第6名佳績，因身材、外型均和「姐姐」神似，讓她有「小謝金燕」的稱號，近期則代言內衣品牌被封為「美胸女神」，現階段事業重心放在主持節目。

舒子晨也在臉書上張貼自己和活動海報的合照，並表示保密防諜仍然是相當重要的觀念，主辦單位藉由短片及有趣的問答，深入淺出地將國家安全維護觀念傳達給民眾，同時也抽出iPhone等好禮獎項，是非常有意義且富趣味的一項活動。