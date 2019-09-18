爭千萬家產開車撞飛弟弟和弟媳 法院判他要賠70萬元

2019-09-18 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



吳姓男子為了爭家產和胞弟反目成仇，他前年和弟弟到台北地檢署應訊後，開車在老家附近巷弄衝撞弟弟和弟媳，導致弟弟多處挫傷，弟媳骨折、腹內出血等，他事後拒絕警方逮補，還對員警潑汽油企圖點火。民事部分，弟弟和弟媳共請求賠償251萬餘元，台北地方法院判吳共應賠償70萬餘元，仍可上訴。

吳的母親多年前過世後留下位於文山區的房產，登記在吳的名下，但他經商失敗後將部分產權賣給弟弟，兩人約定好由弟弟負擔後續房貸；而弟弟認為擁有全部產權，但吳否認，兩人上法院打官司，法院最終將房產判給弟弟所有。

吳和弟弟2017年9月27日下午3時許到台北地檢署同庭應訊後，心生不滿，他開車到老家附近巷弄，見弟弟和弟媳走在路上，便開車衝撞兩人，導致弟弟左上背、左手肘、左小腿挫傷；弟媳則腹內出血、蜘蛛網膜下腔出血、肋骨骨折，兩人送醫後撿回一命，吳犯後駕車離開現場。刑事部分，一審依殺人未遂、妨害公務罪判吳9年徒刑，二審則改依傷害罪判刑。

民事部分，弟弟求償醫藥費、精神慰撫金等共30萬760元；弟媳則求償醫藥費、看護費、精神慰撫金共221萬餘元。吳抗辯指出，他原想駕車到弟弟身邊罵人，也想開車急煞嚇嚇弟弟，並沒有殺人意圖，也沒有故意傷害人的意思；他也有意談和解，但弟弟和弟媳請求的金額過高且不合理。吳認為，他不爭執相關醫療費用，也願意賠償；但他認為看護費用沒有依據，精神慰撫金過高，而他如今只有能力賠償2萬元。