為150塊刺死房東 檢：辯正當防衛有點離譜

2019-09-18 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子游洛興因為積欠150元房租，與郭姓房東口角，去年9月持水果刀殺害郭，一審遭處無期徒刑，案件上訴高等法院。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

男子游洛興因為積欠150元房租，被郭姓房東鎖在門外無法回家，找對方理論又辯輸，去年9月買水果刀刺死郭，事後還把凶器丟至土地公廟「消業障」。新北地院依殺人罪判游無期徒刑，褫奪公權終身。高等法院今行準備程序，律師辯護因郭家裡有刀，游才準備刀防身，絕無殺人犯意；但律師感慨自己是法律扶助基金會指定的第三位律師，和游「溝通困難」。

35歲的游洛興有毒品、竊盜、殺人未遂等前科，是新北市永和地區的治安列管人口。游因為工作不穩定，付不出一個月9千元的房租，與房東約定日繳300元後入住，但還是經常拖延遲繳，雙方多次爭吵。

去年9月16日，因游只付了150元，房東將他鎖在門外。游理論、要求開門，郭拒絕，他心生不滿，跑到雜貨店買刀、買酒折返行凶。郭姓房東遇刺後，雖跑到屋外向路人求救，但因為左胸中刀，失血過多死亡。

「自己雖然有吸毒，但沒有瘋到會取人性命，整起事件是意外。」游聲稱自己只是一時氣憤，想嚇嚇對方，沒有殺人意圖，但因為他警詢時曾坦承殺人犯行，還說丟凶刀是為了消業障，新北地院認為他說詞反覆。

死者左胸刀傷深達14公分，與水果刀刀身長度差不多，幾乎整把刀都插進死者體內，證人也指游與房東爭吵時曾面露凶光；一審審酌游有多項前科，構成累犯，判他無期徒刑。

游認為一審刑期過重而上訴。高院今開庭時，法官詢問「有和被害人和解嗎？」，游答「目前沒有」。律師辯稱，游有身心障礙證明，曾至耕莘醫院看精神科，聲請精神鑑定。

但法官認為，不是曾到精神科看過診就必須作精神鑑定，游洛興也表示是因為酗酒才就醫，若沒有喝酒就無精神上的問題。公訴檢察官表示，若是飲酒才導致精神出狀況，顯然是原因自由行為，若游主張是傷害致死、正當防衛，「有點離譜」。高院定10月30日上午審理。