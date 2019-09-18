茄萣海邊路火燒車烈焰衝天 警消破窗救出受困女

2019-09-18 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高市茄萣區海邊路今天上午發生火燒車意外，一輛黑色轎車突然起火燃燒，車內有名女子受困，湖內警分局茄萣分駐所員警獲報，趕至現 場破窗將她救出送醫，所幸仍有生命跡象。

警方表示，當時這輛起火的黑色轎車，車內濃煙密佈，警消人員救出受困女子後，火勢瞬間竄燒，有如一團火球，所幸搶救得宜，女子尚有生命跡象。

警方查出，受困車內的是36歲劉姓女子，當時車內副駕駛座還有一個正在燃燒的火盆。警方已經通知家屬到醫院探視，事發原因仍待調查。