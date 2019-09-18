千里看買票、順風聽賄選 檢察官傳授查賄小撇步

2019-09-18 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



明年將舉行第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉，台南地檢署與歸仁警分局今天在分局3樓禮堂舉行檢察官與民有約及社區治安會議，檢察官陳鋕銘當場傳授查賄「4W2H」小撇步，「WHO(誰行賄)、WHAT(何種選舉)、WHOM(向誰行賄)、WHERE(行賄地點)、HOW(如何行賄)、HOW MUCH(賄選金額)」，期使全民共同查賄，選賢與能。

為澄清選風，選賢與能，檢警全力防制、查察賄選及暴力介入選舉，檢察官陳鋕銘、歸仁分局長梁仁輝，邀集台南市調處副主任姜彥吏、歸仁區公所政風室主任薛政濱及轄區里長、農會代表、地方意見領袖等共122人參與檢察官與民有約及社區治安會議。

陳鋕銘在會中宣導反賄選，及宣示政府結合檢警調及政風等部門全力查察賄選決心，並對期約、期中賄選態樣提出解釋及說明。同時，教授查賄五要領「接(接近買票者)、保(保全證據)、打(檢舉電話)、訴(起訴領部分獎金)、定(判決確定領取全額獎金)」。

他也提醒保存賄選證據6重點「4W2H」「WHO(誰行賄)、WHAT(何種選舉)、WHOM(向誰行賄)、WHERE(行賄地點)、HOW(如何行賄)、HOW MUCH(賄選金額)」口訣，供與會者參考，希望全民共同查賄，期待本屆選舉能真正選賢與能，檢舉賄選專線0800024099、（06）2959802或110。會中舉辦查察賄選有獎徵答，氣氛熱烈。