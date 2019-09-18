國小學務主任詐3萬鐘點費 法官以他在校表現佳判緩刑

2019-09-18 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北市某國小蔡姓學務主任填寫不實輪值表詐領3萬多元鐘點費，依貪汙罪起訴；法院認為，蔡不是「刑法上的公務員」，僅能以普通詐欺論罪，蔡自首、繳還不法所得，台北地院今天依詐欺罪判蔡有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，向公庫支付7萬元，犯罪所得沒收。可上訴。

蔡是某國小教師兼學務主任，同時擔任課後照顧班行政人員。檢方指控，蔡輪值時未全程在校值班，卻填寫不實簽到表，經教務主任、出納組長、總務主任、人事主任、會計主任、校長批准，虛報145小時在勤，詐得鐘點費3萬8798元，不過，他詐領後，向檢方自首，被訴貪汙。

法院審理認為，現行刑法已採限縮舊法公務員之定義，並且刻意將公立醫院、公立學校、公營事業機構人員排除在身分公務員外，蔡並不屬於「身分公務員」。

此外，依國民教育法、國民教育法施行細則，法規僅就國民中、小學校長、主任、教師之任用程序、甄選、儲訓、遷調、進修及獎懲等為規範，不能認定蔡具有刑法上授權公務員身分，依法，變更起訴法條為普通詐欺罪。