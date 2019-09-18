高雄交通違規檢舉量增 這類違規最令人討厭

2019-09-18 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



檢舉交通違規今年採實名制後，高雄市警方統計今年前8月民眾檢舉各類交通違規，總檢舉數比去年同期增加2萬7916件，其中以違規停車最令人討厭，占總檢舉數的一半以上；闖紅燈、變換車道未打方向燈，則分列二、三名。

據高雄市警局交通大隊統計，今年1月至8月民眾檢舉各類交通違規總件數23萬2338件，較去年同期20萬4422件增加2萬7916件，其中以檢舉違規停車最多，共有13萬零912件，占檢舉總數的56.3％，其次是闖紅燈1萬7858，占檢舉總數的7.6％，變換車道未打方向燈有1萬6683，占檢舉總件數7.2％名列第三。

警方認為，併排違規停車造成道路使用空間縮減，其他用路人得被迫閃避或繞過違規車輛，可能衍生危險，最令人討厭。

警方了解1名「檢舉達人」常檢舉的原因，這名檢舉達人稱，曾發生過車禍，對方在十字路口闖紅燈，造成他受傷，住院1個月及在家休養5個月，對他造成身心都受折磨，後來他常以行車記錄器影像檢舉闖紅燈。