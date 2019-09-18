角頭杜敏雄改行加入詐團 提供多個網路平台詐財

2019-09-18 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中角頭杜敏雄改行加入詐騙集團，為跨境詐團擔任網路流分工，為詐團架設網路平台，供兩岸及東南亞詐騙機房使用，檢警8年前循IP查出詐團在柬埔塞的機房位置，展開跨國掃蕩，而杜在被起訴後逃亡，直至去年底落網，台中地院今天依詐欺罪將他判刑3年11月。可上訴二審。

檢審指出，角頭杜敏雄（49歲，另案在監執行中）早年逞兇鬥狠，曾犯多起擄人勒贖、強盜等案，並四處開槍恐嚇勒索建商、民意代表、地方首長，被依懲治盜匪條例罪重刑12年，至2007年間假釋出獄。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良，8年前偵辦他案時，查出杜敏雄轉行加入詐團，向電信業者承租網段，再為詐欺集團架設網路平台，供東南亞詐欺機房使用，收取高額的話費及管理費。

檢警對黑道角頭杜敏雄改行加入詐騙集團，表示「一點也不驚訝! 」，當時詐團這一行「風險低、獲利高、刑責輕」不必冒著生命危險動刀玩槍，即獲有暴利。

判決書指出，杜敏雄具網路電腦專業，自2010年元月間，起意為跨國詐團擔任網路流分工，即向海峽兩岸三地及國內外二類電信業者申設網段，予以介接及分租給詐團，提供網路介接技術，提供網路電話話務平台，並按電信流機房通話量，從中牟利分贓。

杜敏雄及同居的陳姓女友（已被判刑），向香港「阿發」、「何生」，以每分鐘新台幣1.67元，購買網路電話話務平台，兩以每分鐘3.5 元向國內外電信詐團機房行為人收費。