基隆鐵人三項「有洞」害工程師癱瘓 市府賠967萬

2019-09-18 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子蔡川典2014年參加基隆市政府主辦的「鐵人三項競賽活動」，在自由車競速項目賽程中，因湖海路2.6公里處賽道有坑洞，導致單車震動彈跳而失控，他撞擊路邊水泥護欄後倒地，頸椎等多處骨折，雙下肢永久癱瘓。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

男子蔡川典2014年參加基隆市政府主辦的「鐵人三項競賽活動」，在自由車競速項目賽程中，因湖海路2.6公里處賽道有坑洞，導致單車震動彈跳而失控，他撞擊路邊水泥護欄後倒地，頸椎等多處骨折，雙下肢永久癱瘓。蔡請求國賠，兩名女兒也認為精神上受痛苦而求償，高等法院判基隆市政府須賠償蔡883萬餘元，兩女各獲賠42萬元。

蔡任職英業達集團，他2014年9月20日鐵人三項競賽活動，卻因為基隆市湖海路有道有長50公分、寬40公分、深4公分的坑洞，害得他下肢癱瘓，他認為基隆市政府是這段道路的主管機關，卻欠缺管理，依國家賠償法、民法請求基市府賠償1359萬餘元，兩女也各求償100萬元。

高院認為，該路段確實有坑洞，和內政部營建署編定的市區道路鋪面養護作業手冊所載「縣市道路」、「瀝青混凝土」、「面層」高低差正負0.5公分標準不符。基市府未依「基隆市市區道路養護優先評估要點」規定及時修復或設置警示號誌等措施，且委託的鐵人三項協會也承認賽前進行會勘時，就發現坑洞存在，市府卻沒有任何防阻危險的作為。

因坑洞與蔡川典摔倒受傷有因果關係，高院認為基市府應負國賠責任。

蔡川典經鑑定，雙側下肢完全癱瘓，勞動能力喪失70％，高院認定蔡川典因事故所受損害包括3萬7509元醫療費用、醫療器材及耗材5萬1750元、救護車費用2770元、看護費用31萬3千元、勞動能力減損了1071萬餘元，審酌他原為工程師，受傷時才43歲，非財產上損害150萬元，合計1262萬元。另外，蔡的2名女兒當時未成年，高院認為保護教養身分法益的損害各為60萬元。

不過，蔡川典未注意車前狀況，應負30％過失比例責任，因此判基市府賠償883萬元。基隆地院原判基市府賠償蔡941萬元，但高院廢棄改判部分是因蔡已領取輪椅補助，又自2015年3月起上班，認為無理由請求上班日至2016年4月20日止全日看護費用。