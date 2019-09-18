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調查局首任駐港秘書未獲簽證返台 短期難再派

2019-09-18 13:18中央社 台北18日電

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調查局去年派出蔡孟潔擔任首位駐港法務秘書，但港方不再續發工作簽證，蔡孟潔預定今天返台，任期僅9月餘即結束。官員透露，短期內難再派人赴港，駐港秘書空前但怕絕後。

調查局目前在美國、英國、菲律賓等多國大使館或代表處派駐調查官，統稱法務秘書，任務包括防制恐怖分子破壞、滲透外館，並與當地執法機關建立合作管道。

在大陸委員會居間協助下，調查局去年成功派人前往香港辦事處擔任法務秘書。

首位駐港法務秘書由調查班44期結業的蔡孟潔出任，蔡孟潔有英國倫敦大學法學碩士、台灣大學法律系高學歷，在台北市調查處、國際事務處表現亮眼，曾赴美國FBI受訓。

蔡孟潔去年12月16日赴任，職稱是香港台北經濟文化辦事處副組長，負責台港「執法人員合作」相關業務，但今年4月先有媒體報導香港當局要求台灣駐港機構撤換調查局駐港人員，5月再傳香港打算不再續發工作簽證，要讓法務秘書自然退場的消息。

陸委會5月間一度否認香港決定不再續發駐港法務秘書工作簽證等消息，但蔡孟潔確實已於本月10日接獲不予核發的正式通知，並預定今天返台。

調查局官員強調，蔡孟潔無法獲得續發工作簽證，絕非個人問題，事實上，蔡孟潔在港期間全力配合辦事處負責執法合作業務，一切遵守港方規範，並無任何違規，對港方僅以籠統理由不予續發工作簽證感到遺憾。

官員說，蔡孟潔駐港期間沒有司法權，仍致力執法合作，與台中地檢署偵辦一起電信詐欺案，蔡孟潔即在港與美國移民及海關執法局（ICE）官員積極合作，成功協助將嫌犯自美國遣返回台，寫下台、美首次合作破獲跨國電信詐欺機房案的紀錄。

官員表示，印度、香港是近年新增外派地點，其中香港更是經由陸委會居間協助，才獲得港方首肯，如今蔡孟潔未獲簽證返台，短期內調查局恐將無法再派人赴港擔任法務秘書。

香港簽證反恐

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