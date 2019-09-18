他偷拍女同學出浴照 開「交換條件」...理由是「愛你」

2019-09-18 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



簡姓男子趁同租屋處的大學同學「曉可」（化名）沐浴時，偷躲在浴室走廊蓄意偷攝，時隔2年，突然握私密出浴照向曉可勒索，傳訊息直說要「交換條件」，向曉可再索求「幾張照片就好」，逼得曉可報警自保。橋頭地方法院認定簡男犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪、強制未遂罪，判他應執行拘役60日，得易科罰金。

判決指出，簡男與曉可是大學同學，也恰巧分租同一租屋處。沒想到簡男在2016年間某日，趁曉可沐浴時，暗自從浴室走廊偷拍曉可的隱私照；直到去年6月3日，又莫名透過通訊軟體line，將當初偷拍到的出浴照傳送給曉可。

曉可收到訊息後大為震驚，質問「所以你想怎樣」、「說出你的來歷」，簡男卻只故作玄虛地說，「放心，你不知道我是誰的」，還大膽開出「交換條件」，表示「幾張妳的照片就好，就這麼簡單」，曉可回覆「給我理由」，簡男卻只說「沒有其他理由，就是愛妳」。

當簡男見曉可未有回音時，還傳訊息逼問「不接受？封鎖我了嗎？不回應就是不接受囉？」，最後更語帶脅迫地說，「我還有很多，放心」。曉可不堪其擾，火速報警，才沒讓簡男勒索得逞。

簡男到案坦承偷拍、傳訊息等情節，又有通訊軟體截圖為證，檢、審認定他犯竊錄非公開活動及身體隱私部位、強制未遂等罪證明確。