「反賄選」玩創意！ 移民署融入手作蝶谷巴特

2019-09-18 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



2020年大選將至，移民署南區事務大隊雲林縣服務站及專勤隊，昨天教導新住民家庭手作「蝶谷巴特」，將「檢舉賄選、人人有責」等反賄選標語，拼貼於環保提袋 上，以有趣DIY活動將法治課程與日常生活結合，深化反賄選觀念。

活動邀請嘉義市歐洲多媒體拼貼藝術協會講師李佳琴到場指導，她說，「蝶谷巴特Decoupage」源自法國，是指將美麗的圖形剪裁， 拼貼裝飾於物品或家具上，打造一種創意設計的裝飾藝術。

參加的新住民夫妻們拿著自選圖案，同時專注在環保袋上的構圖、貼上圖案、 上膠並吹乾，在溫馨且快樂的氛圍中，一起發揮創意完成作品。

現場新住民也熱絡提問「買票的有罪，賣票的沒罪嗎？」、「去幫忙拜 票拿幾百元走路工也不行嗎？」；雲林縣服務站主任黃玟晸說， 賣票的會觸犯刑法第 143 條投票受賄罪。

另外，提供「走路工」、「茶水費」或有經濟價值的日用品，如電鍋、熱水瓶等，都算是賄選。雲林縣專勤隊隊長趙志成說，如發現賄選可撥打專勤隊或服務站檢舉電話05-5346119、05-5345971，檢舉賄選查賄獎金最高有1500萬元。