親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

索羅門斷交之後 還堅挺的十六個邦交國長這樣

弟侵犯同居人的7歲女兒 姐大義滅親告訴舅舉發

2019-09-18 07:59聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿誠」與女子「小蘋」同居，見她7歲的女兒「小美」可欺，撫摸女童的下體，並要求女童為她口交，好在這時他的媽媽呼喚女童，女童走出房外，「阿誠」的姐姐詢問女童在房內做什麼，女童說出此事，「阿誠」的姐姐大義滅親告訴女童的舅舅後報警處理，事後雙方達成和解，台中高分院依強制猥褻等罪將他判刑3年10月。可上訴三審。

合議庭審酌，「阿誠」（化名）明知女童就讀幼稚園大班，對於性知識猶懵懂無知，為逞個人一己性慾，侵犯女童性自主權，危害女童日後身心健康與人格發展，所幸女童逐漸成長未顯著表達排斥或反社會異常狀況，且他犯後坦承犯行，與被害人方面達成和解，女童媽媽表示同意原諒，兼衡「阿誠」行為時20餘歲思慮欠周，法治觀念亟待培養加強，遂予以判刑，以示懲儆。

判決書指出，「阿誠」與「小蘋」（化名）是同居男女朋友關係，女童「小美（化名）、「小蘋」與「阿誠」及他的姐姐、媽媽共同居住，2017年10月27日晚間，他趁女童進入房間內拿取衣物準備洗澡之際，將自己褲子褪去，以手隔著內褲撫摸女童下體。

「阿誠」並要求女童為他口交，惟他的媽媽見女童進入房間時間過久而呼喚女童，女童隨即走出房外，因而強制性交未得逞。「阿誠」的姐姐詢問女童在房內做何事時，女童始說出此事。

「阿誠」的姐姐因而告訴女童的舅舅及舅媽，要求他們前來將女童帶離，後經女童之舅舅及舅媽報警後。「阿誠」坦承犯行，並與被害人家屬達成和解。

男子「阿誠」與女子「小蘋」同居，見她7歲的女兒「小美」可欺，撫摸女童的下體，並要...
男子「阿誠」與女子「小蘋」同居，見她7歲的女兒「小美」可欺，撫摸女童的下體，並要求女童為她口交，台中高分院依強制猥褻等罪將他判刑3年10月。可上訴三審。圖／本報資料照
分享

猥褻

相關新聞

另涉財產申報不實 石木欽移送監院

2019-09-18 00:41

低價購禮券 吸金39億被訴

2019-09-18 00:54

范雲打選舉保證金官司 法官考慮釋憲

2019-09-18 00:37

口出「婚外情未遂」 法官彈劾沒過

2019-09-18 00:50

新聞眼／司法與權貴交好 20年沒改進

2019-09-18 00:47

出席飲宴 2前、現任法官自清

2019-09-18 00:43

影／紅色安全帽太顯眼遭攔查 竊盜慣犯拒檢逃逸遭聲押

2019-09-17 18:44

他遭控偷割5串香蕉 沒直接證據仍被判半年

2019-09-17 17:41

校車司機撞死交大生還肇逃 一審判賠父母2千多萬元

2019-09-17 15:04

電話亭KTV侵害著作權？新光三越、選物販賣機店都被告

2019-09-17 15:02

影／濱海公路砂石車衝到對向車道側翻 幸無車輛被撞上

2019-09-17 10:02

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17

范雲拒繳保證金無法參選 法院不排除聲請釋憲

2019-09-17 17:56

最高法院10法官也接受招待？ 司法院：勿傷無辜

2019-09-17 15:37
看更多

熱門文章

台灣又老又舊？越南朋友嗆「超越台灣」 網反擊這點輸台30年

2019-09-17 13:23

大喜之日…妝被化得像鬼 她嘆：應該沒人比我更慘

2019-09-17 21:00

別心存僥倖 檢舉達人30樓高用「大砲」等著抓違規

2019-09-17 10:22

師傅累躺地板！他嘆「尊嚴被現實磨光」 引起網友質疑聲浪

2019-09-17 17:13

安全帽砸列車長 台鐵又發生未補票乘客攻擊事件

2019-09-17 12:35

31杯飲料大單會引怨念… 外送員建議：分次訂 半小時就可喝到

2019-09-17 12:18

遭性侵要先採集精液證據 她先洗澡鐵證沒了他無罪

2019-09-17 13:24

Uber條款10月開始取締 新北警加開計程車執證考試場次

2019-09-17 11:49

影／貨物上路未捆妥釀車禍 台中市今年奪3命40傷

2019-09-17 09:42

台中梧棲漁港驚見男浮屍 竟是清水區長的父親

2019-09-17 22:52

超高大貨車頻闖鳳鼻隧道 卡隧道毀設備警方加強取締

2019-09-17 12:46

淨化選前治安 屏警掃蕩暴力犯罪檢肅23人

2019-09-17 13:43

台中垃圾車撞機車 婦人當場亡

2019-09-17 12:51

彰化縣警察人事調整 警界鐵漢送給部屬的生日禮物

2019-09-17 20:20

影／酒駕惹禍？ 瑪莎拉蒂超跑撞大貨車1死

2019-09-17 18:47

野柳地質公園崖底發現男屍 崖深30公尺吊掛困難

2019-09-17 15:52

飛機上撕破妙齡女內褲 菲籍慾男還舔她大腿被驗出DNA

2019-09-17 18:04

影／國道林口9車追撞影片曝光 打臉肇事司機聲稱遭擦撞

2019-09-17 02:42

影／只為14元差價 中年男持安全帽打列車長

2019-09-17 16:08

騎士驚魂！見對向計程車迴轉摔車 竟滑進計程車底

2019-09-17 15:55

人夫撿屍爛醉女怕嘔吐味 棉被蓋頭辦完事

2019-09-17 14:37

日前才被網友恐嚇擊殺 今連千毅高雄直播場被砸

2019-09-17 18:04

4名2線4星警官異動 陳明正接彰化縣警察局鑑識科長

2019-09-17 16:37

死人也要關說？ 石木欽批調查報告粗糙無稽

2019-09-17 11:13

小三「自首」要斬情絲 正宮原諒丈夫 小三卻挨告

2019-09-17 14:45

范雲拒繳保證金無法參選 法院不排除聲請釋憲

2019-09-17 17:56

影／大型車有視角盲區 警教大學生看「死亡的陰影」

2019-09-17 11:47

接受富商招待？最高法院法官回應「沒印象、自己出錢」

2019-09-17 11:35

獨／遭駭「開告」 民眾黨今前往信義分局報案

2019-09-17 19:12

當法官不能沒人性！ 石木欽主動要求人審會移監察院

2019-09-17 10:49

法官陳志祥稱性騷法官「婚外情未遂」 監院彈劾失敗

2019-09-17 10:30

電話亭KTV侵害著作權？新光三越、選物販賣機店都被告

2019-09-17 15:02

石木欽案開人審會 律師：法官沒朋友豈不變「恐龍」？

2019-09-17 14:07

中秋節苗警掃毒不打烊 飛象過河查獲K他命1公斤

2019-09-17 10:55

婦人採竹筍遭虎頭蜂攻擊 警協助摘除巨無霸蜂窩

2019-09-17 12:24

最高法院10法官也接受招待？ 司法院：勿傷無辜

2019-09-17 15:37

男持安全帽打列車長 下車後又癱軟

2019-09-17 13:15

員警剛收到通緝犯照片 人就在他身邊當場逮捕

2019-09-17 18:18

來台參加研討會 美籍男陳屍北市人力發展中心

2019-09-17 16:26

一堆消防人員這樣躺地很可怕！原來是生存訓練

2019-09-17 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top