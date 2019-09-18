弟侵犯同居人的7歲女兒 姐大義滅親告訴舅舉發

2019-09-18 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「阿誠」與女子「小蘋」同居，見她7歲的女兒「小美」可欺，撫摸女童的下體，並要求女童為她口交，好在這時他的媽媽呼喚女童，女童走出房外，「阿誠」的姐姐詢問女童在房內做什麼，女童說出此事，「阿誠」的姐姐大義滅親告訴女童的舅舅後報警處理，事後雙方達成和解，台中高分院依強制猥褻等罪將他判刑3年10月。可上訴三審。

合議庭審酌，「阿誠」（化名）明知女童就讀幼稚園大班，對於性知識猶懵懂無知，為逞個人一己性慾，侵犯女童性自主權，危害女童日後身心健康與人格發展，所幸女童逐漸成長未顯著表達排斥或反社會異常狀況，且他犯後坦承犯行，與被害人方面達成和解，女童媽媽表示同意原諒，兼衡「阿誠」行為時20餘歲思慮欠周，法治觀念亟待培養加強，遂予以判刑，以示懲儆。

判決書指出，「阿誠」與「小蘋」（化名）是同居男女朋友關係，女童「小美（化名）、「小蘋」與「阿誠」及他的姐姐、媽媽共同居住，2017年10月27日晚間，他趁女童進入房間內拿取衣物準備洗澡之際，將自己褲子褪去，以手隔著內褲撫摸女童下體。

「阿誠」並要求女童為他口交，惟他的媽媽見女童進入房間時間過久而呼喚女童，女童隨即走出房外，因而強制性交未得逞。「阿誠」的姐姐詢問女童在房內做何事時，女童始說出此事。