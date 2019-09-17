影／紅色安全帽太顯眼遭攔查 竊盜慣犯拒檢逃逸遭聲押

2019-09-17 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



50歲的林姓男子昨天傍晚5時許，被巡邏員警發現騎著贓車、帶著偷來安全帽行經廣權路口，未料當員警要求他停車受檢時他拒檢逃逸，雙方一路追逐至土城區，最後員警才在德興街的停車場門口將他順利逮捕。警方調查後，發現林男是竊賊慣犯，經以竊盜罪嫌移送地檢署並由檢方向法院申請羈押後，法院稍早裁定收押。

警方表示，昨天凌晨1時許林男路過板橋區四川路時在路邊偷了一頂紅色安全帽與一台機車，之後他便騎著贓車到處閒晃，警方獲報後，鎖定林男偷來的紅色安全帽特徵。

同日傍晚5時許，板橋警分局信義派出所的員警巡邏經過廣權路口時，發現前方機車是贓車，騎車的男子還帶著紅色安全帽，與林男特徵符合，便上前要求他停車受檢，未料林男見到警方攔查，竟加速逃逸，警方見狀立即尾隨並通報線上警力圍捕，雙方一路追逐到土城區，最後警方在土城德興街一停車場門口將他逮捕。