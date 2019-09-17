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總統被連署人登記共八組人申請 法師、前10大槍擊要犯在列

影／紅色安全帽太顯眼遭攔查 竊盜慣犯拒檢逃逸遭聲押

2019-09-17 18:44聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

50歲的林姓男子昨天傍晚5時許，被巡邏員警發現騎著贓車、帶著偷來安全帽行經廣權路口，未料當員警要求他停車受檢時他拒檢逃逸，雙方一路追逐至土城區，最後員警才在德興街的停車場門口將他順利逮捕。警方調查後，發現林男是竊賊慣犯，經以竊盜罪嫌移送地檢署並由檢方向法院申請羈押後，法院稍早裁定收押。

警方表示，昨天凌晨1時許林男路過板橋區四川路時在路邊偷了一頂紅色安全帽與一台機車，之後他便騎著贓車到處閒晃，警方獲報後，鎖定林男偷來的紅色安全帽特徵。

同日傍晚5時許，板橋警分局信義派出所的員警巡邏經過廣權路口時，發現前方機車是贓車，騎車的男子還帶著紅色安全帽，與林男特徵符合，便上前要求他停車受檢，未料林男見到警方攔查，竟加速逃逸，警方見狀立即尾隨並通報線上警力圍捕，雙方一路追逐到土城區，最後警方在土城德興街一停車場門口將他逮捕。

警方清查後，才發現該名林男目前無業，是名竊盜慣犯，日前才在中和、板橋地區犯下多起竊案，目前仍在追查林男有無涉及其他竊案。警方訊問後已依竊盜罪嫌將林男移送地檢署，並因該林男為竊盜慣犯，經檢方向法院申請羈押後，法院稍早裁定將林男收押。

林男帶著偷來安全帽、騎著機車到處閒晃，遭到巡邏員警盤查，他拒檢逃逸，最後仍在土城...
林男帶著偷來安全帽、騎著機車到處閒晃，遭到巡邏員警盤查，他拒檢逃逸，最後仍在土城區停車場前遭到警方逮捕
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林男因偷竊的安全帽特徵太明顯，遭到巡邏員警盤查。記者柯毓庭／翻攝
林男因偷竊的安全帽特徵太明顯，遭到巡邏員警盤查。記者柯毓庭／翻攝
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竊盜贓車停車場

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