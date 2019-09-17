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范雲拒繳保證金無法參選 法院不排除聲請釋憲

2019-09-17 17:56聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

社民黨召集人范雲登記參選台北市長，因拒繳2保證金不被受理登記，她針對台北市選委會...
社民黨召集人范雲登記參選台北市長，因拒繳2保證金不被受理登記，她針對台北市選委會的行政處分提訴願被駁回後提告。報系資料照／記者林俊良攝影
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社民黨召集人范雲登記參選台北市長，因拒繳2保證金不被受理登記，她針對台北市選委會的行政處分提訴願被駁回後提告。她起訴時說如果敗訴，將聲請釋憲爭取權益，台北高等行政法院今下午開庭，受命法官也表示「制度需與時俱進」將與合議庭評議是否裁定停止審理，聲請釋憲。

范雲去年8月30日登記參選台北市長，拒繳200萬元保證金被不受理登記參選。今年1月8日，范雲委由律師遞狀，指保證金制度已成為參選者必須先證明自己是否有錢的制度，違反憲法「平等權」、「參政權」、「被選舉權」，保證金制度還讓外界發現法律面前並非人人平等，被選舉的權利也非人人適用。

她當時說，鉅額保證金制度早已成了富者為所欲為，貧者有志難伸的失當制度；法國、德國、義大利都沒有保證金制度，另在美國，有許多州採取保證金與連署並行制度，「除了保證金外，應有更恰當的選擇」。

范雲的委任律師團今表示，2017年10月加拿大法院宣告保證金制度違憲，另美國加州收取「登記費」是州長年薪的2％，而台北市長保證金200萬元是市長年薪90％，且我國無任何替代方案，制度僵硬、死板又刻薄，金額也高得離譜。

律師舉出候選人吳萼洋在辯論會上推廣「蜂蜜檸檬」為例，強調「民主政治不是拿來推銷產品！」民國87年10月22日大法官作出釋字468號解釋，宣示「連署保證金」及「連署門檻」等規定合憲，但已經過了21年，解釋文最後也指出保證金制度應該隨著社會變遷跟政治發展，適時地檢討改進。

台北市選舉委員會委任律師指出，今天已有幾組人馬完成登記參選總統並繳交第一階段保證金100萬元，釋字468號解釋也宣告合憲，遑論北市長選舉僅單純繳納保證金。

另外，日前有位原配連續兩日在《聯合報》登頭版勸退小三，依據媒體報導登一天廣告要花費110萬元，兩天則要220萬元，大規模選舉相較於此，付出200萬元是低的。

范雲委任律師陳鵬光認為，以資歷作為區隔能否參選，涉及平等原則，應用嚴格標準審查，如果要用此制度阻擋濫行參選，手段不足確保目的達成且非最輕微，以各地區選情來看，200萬元並無直接成效。

陳表示，釋字468有提及保證金制度要配合時代檢討，我方認為以200萬元作為唯一限制資格門檻有違憲疑義，樂意草擬釋憲書類供鈞院參考。

受命法官張瑜鳳則坦言，「這條線畫在哪？要與世俱進。」將與合議庭評議有無釋憲必要性，全案候核辦。

北市范雲

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