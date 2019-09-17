他遭控偷割5串香蕉 沒直接證據仍被判半年

2019-09-17 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



屏東蔡姓男子遭控前年3月潛入香蕉園，割下偷走4串香蕉，警方從現場遺留菸蒂，採證比對DNA查獲他，但一審依事證不足判無罪。全案上訴後，高雄高分院認為，菸蒂掉落在香蕉樹旁，且相隔1月他另犯2起香蕉竊案都判刑定讞，此案雖無直接證據，認定也是以刀具竊香蕉，依攜帶凶器竊盜罪，撤銷改判6月徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，蔡姓男子（52歲）從事攤商，2017年3月30日清晨6點半許，卻潛入屏東新園鄉黃姓農民的香蕉園，割取5串香蕉，拿走4串，僅留1串尚未飽滿的。黃姓農民報案後，警方在香蕉樹附近發現菸蒂，化驗殘存的唾液，進一步比對查獲蔡姓男子。

蔡姓男子到案後辯稱，他想要抓龜、鱉，去看看適不適合放網子，並非行竊。由於查無失竊香蕉及作案刀具，一審法官認為沒有直接證據顯示他犯案，判無罪。

二審合議庭認為，菸蒂遺留的位置在香蕉樹旁，而非排水溝，且案發時為乾涸狀態，與蔡所稱想要抓龜、鱉的動機有出入。