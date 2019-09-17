新北男子遭控送茶葉行賄 證人翻供獲判無罪

2019-09-17 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名施姓男子去年參選里長，競選期間遭人檢舉以茶葉、茶盤等物賄選，被依違反公職人員選罷法起訴。新北地院審理時，他坦承送茶葉，但強調茶盤是30年的中古貨，只是寄放民眾家，否認行賄，最後因證人前後供詞不一，今獲無罪宣判。全案可上訴。

判決指出，施姓男子所送的茶葉價值大約一斤800元，送禮時間是去年6月到11月，前後共3次，由於時間點敏感，因此遭人檢舉，檢舉內容還指蘇姓選民收到需2個大人才搬得動的大茶盤。

審理時，施男指檢舉內容所指的3個時間點只有2次有拿茶葉，但目的不是行賄。他辯稱茶葉是朋友託他購買，因為朋友不在家，所以拜託其隔壁鄰居轉交，另一次則是去友人家拜訪，大家聊到一半，主人家的茶葉剛好泡完，才會拿自己的茶葉請大家喝喝看。

施男也說，檢舉所指的茶盤是30年的中古貨，是朋友送給他的，因為茶盤太大沒空間放，所以一直放在向蘇男借來的小貨車。後來，小貨車歸還蘇男，因為怕茶盤被雨淋壞，才會搬到其屋內寄放。

法院調查，證人雖在警詢和偵訊時指施男行賄，但審理時又翻供稱收到茶葉當下並不知道其用意，賄選一事只是個人臆測，認為其前後供詞不一，難做為推論施男有罪的依據。此外，調查人員所查扣的茶盤確實有使用過的痕跡和多處擦傷，並非新品，做為行賄他人的財物也顯違常情，全案最後因無其他具體事證，今天宣判無罪。