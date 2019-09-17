最高法院10法官也接受招待？ 司法院：勿傷無辜

2019-09-17 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



公務人員懲戒委員會前委員長石木欽被指與案件當事人不當接觸，自行請辭，總統府昨予以免職。《鏡週刊》今報導有10位最高法院法官接受餐敘、球敘，檢察官改革團體「劍青檢改」聲明報導已重創司法形象，究竟媒體報導是否屬實？司法院應秉持良心徹查到底。司法院表示，將綜合相關卷證資料調查，但也稱「不要傷及無辜」。

劍青檢改指出，媒體披露「至少十位最高法院法官接受富商招待飲宴及打高爾夫球，包括公懲會委員長石木欽買富商股獲利2千萬，另有大法庭審判長洪昌宏、法官花滿堂均在列」，令人痛心，希望司法院長許宗力、人事審議委員會委員切莫縱容其等繼續混跡最高法院法官之間，「帶壞全體司法信賴」；若報導為假，應立即澄清。

司法院表示，將依據台北地檢署的報告、訪談石木欽的內容、其他佐證資料，後續調查。今日召開的人事審議委員會僅就石木欽一案討論，會後決議送監察院審查。

不過司法院官員也說，有些人只是應朋友之邀而聚餐，根本不知道餐會上的人有哪些官司，許多遭點名的法官畢生兢兢業業，不能因吃過飯就指他們「接受餐敘」，調查必須慎重。