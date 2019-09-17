校車司機撞死交大生還肇逃 一審判賠父母2千多萬元

2019-09-17 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



21歲交大電機系倪姓學生去年7月29日間在彰化139線上騎自行車遭汽車撞死，肇事郭男在撞上倪男後逃逸，隔天才投案，倪父母傷心欲絕，兩人各提出民事求償1千多萬元，彰化地院審酌，倪父母含辛茹苦養大兒子，若倪男還在世還能撫養父母，准許賠償兩人請求的撫養費與精神慰撫金共約2千多萬元，可上訴。

刑事部分，台中高分院在檢方提起上訴後，審酌郭男犯後毫不顧及被害人存活，瞬即逃逸企圖脫責，造成死者正值青春燦爛的人生永無可回復，對雙親與家人危害巨大，且尚未與被害家屬和解，依過失致死罪判刑1年10月、肇逃致死罪3年6月，應執行有期徒刑5年，肇事致死逃逸部分仍可上訴。

判決書指出，倪男遇害時剛滿21歲，自小品學兼優，靠自己的努力考上交大，曾入選國際物理奧林匹亞競賽國家代表隊，父母與有榮焉，本期待他完成學業後能成家立業、娶妻生子，父母能享受含飴弄孫之樂，卻驟失愛子，白髮送黑髮人難以承受。

事發當天倪父與兒一起騎車運動，卻見到孩子在自己面前遭此橫禍，肇事者未協助救護，反駕車逃逸，且郭男至今未表達歉意，倪父、倪母求償退休後的撫養費127萬、144萬多元，以及各1千萬的精神慰撫金。

郭男則辯，夫妻互負扶養義務，認為撫養費計算有誤，也聲稱自己小學畢業，之前月收入僅2萬多元，存款共計約50多萬元，千萬精神慰撫金太高。

法官考量，直系血親相互間，互負撫養的義務，倪男負有法定扶養義務責任，加害人郭男也應負損害賠償責任，倪父現名下財產僅3萬元，倪母12萬多元，65歲退休後雖可能有退休金，但不能以「期待權」認定有能力維持生活，且倪父母只差一歲，怎能要求配偶在64歲高齡找工作扶養65歲的另一半一年？被害倪男如未死亡，已成年而有扶養能力，法院認為倪父母請求有理，依退休後餘命，以及彰化每月平消費支出計算，加上精神慰撫金共2千多萬元，可上訴。