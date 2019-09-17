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電話亭KTV侵害著作權？新光三越、選物販賣機店都被告

2019-09-17 15:02聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

時下正夯的「電話亭KTV」遭控侵害歌曲著作權，揚聲多媒體公司，指控電話亭KTV業者凱歌公司，在選物販賣機店、新光三越天母館擺放機台，供消費者投幣歡唱，違反著作權法及商標法。士林地檢署日前偵結，認為機台以網路串流媒體供點唱，無重置也無公開播送，以不起訴處分。

揚聲指控，凱歌分別在去年4月、10月，在士林夜市裡的美儷娃百貨館和新光三越天母館，擺放Super minik電話亭KTV，用灌錄或雲端串流媒體，擅自把歌曲重置在電話亭KTV中，影音內容儲存在國外或境外伺服器、雲端資料庫，供不特定消費大眾點唱消費，公開傳輸歌曲，提告業者凱歌公司，也告放機台的美儷娃、新光三越負責人及新光三越員工。

凱歌劉姓負責人供稱，電話亭KTV與卡拉OK機台不同，是透過網路搜尋，以串流方式供消費者點歌歡唱，歌曲是民眾自行上傳到網路，消費者使用時，就像在家裡看Youtube上的影音，看完後串流資料就沒了，非下載存在機台，也無法帶走歌曲檔案。

美儷娃劉老闆供稱，主要是經營選物販賣機第二代機台，去年7月中旬，用每月1500元向凱歌承租1台電話亭KTV，放置店內供消費者歡唱，不清楚「告白氣求」、「光年之外」等25首歌曲版權歸誰，沒有重置、公開傳輸歌曲等行為。

新光三越劉姓員工供稱，以每月8千元出租場地，給凱歌公司放置2台電話亭KTV，不清楚機台內有「你，好不好」「不該」等36首揚聲公司被專屬授權的歌曲，不清楚歌曲版權或有無授權。

檢察官勘驗電話亭KTV操作方式，機台連接網路時，投幣後點歌曲，畫面顯示「點擊緩衝」、「排隊中」，待下載完畢後，點播歌曲在已點播歌單中，即可執行播放，但拔除網路線後，即「無法點播歌曲、正常運作」，再度連接網路時，上開歌曲仍在點播單上。

檢察官認為，電話亭KTV是透過網路，搜尋網友上傳在各處網路伺服器和雲端資料庫上的歌曲，以串流媒體方式供消費者點歌，並無重置儲存、公開傳輸歌曲行為。檢方也指出，消費者點播是自由意思，業者無法從中干預。

檢方認定，業者並未侵害歌曲視聽著作權，提供場地放置機台的商家負責人、員工也無違反著作權，另外，違反商標法部分則是揚聲公司員工為蒐證而操作機台，非被告提供，全案查無其他積極證據證明犯罪，以不起訴處分。

電話亭KTV近期在全台遍地開花，逛街熱點都能見到機台。記者蕭雅娟／攝影
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電話亭KTV遭控侵權，檢方偵辦後以不起訴處分。記者蕭雅娟／攝影
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電話亭KTV 供消費者投幣消費歡唱。記者蕭雅娟／攝影
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行人經過電話亭KTV，能從玻璃看到點歌影像、及歌詞。記者蕭雅娟／攝影
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KTV檢察官

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