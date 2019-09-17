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李佳芬委律師控告3名嘴 不實抹黑辦學發大財

2019-09-17 12:18聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬針對外界抹黑今天委託律師郭羿廷，發動第一波攻勢，到雲林地檢署遞狀控告名嘴鄭佩芬、高雄立委參選人吳佩蓉兩人妨害名譽罪，並向雲林地院對洪耀南提出加重誹毀的自訴，已分由院檢受理。

律師強調，為杜絕惡意抹黑，只要對韓國瑜夫婦不實抹黑，且有真實惡意之嫌，已收集相關資料，由律師團透過法律程序處理，期以訟止謠，讓不實言論得以澄清。

律師郭羿廷近午到雲林地檢署遞狀控告鄭芬和吳佩蓉妨害名譽，郭說，只要是針對吳佩蓉對於韓國瑜在今年九月說韓國瑜夫婦入住總統套房一事，吳若有質疑可與韓的競總辦公室查證再爆料，雖韓競辦已對外說明，吳又以想以透過法律程序來找出真相，既已如此，韓夫婦才決定提告。

郭律師並說，除總統套房，吳女士並以李佳芬辦維多利亞學校發大財，並向台糖賤價承租土地，以及修法聘用外籍老師等不實言論，這些事早已獲澄清或證實是不實謠傳，但吳的作為已明顯有真實的惡意。

至於鄭佩芬是國民黨資深黨員為何也提告，郭律師則未正面說明，強調他不理解鄭的想法，為何要指責韓夫婦，但只要有不實的抹黑，不分是不是黨員不會厚此薄彼仍將提告。

對於洪耀男提自訴的部分，郭羿廷也只低調說明，表示洪曾在媒體發表不實文章，造成韓夫婦名譽受損。媒體追問是否指李佳芬並非元配正宮之說，郭未正面答覆，只說這部分已有掌握資料彙整中，還不是在提告範圍內，但他強調韓夫婦不想用媒體公器，影響院檢偵查不公開或審理的相關案件。

之所以選擇到雲林提告，郭律師說，主要是因李佳芬是雲林人。他強調，對未來有關在媒體的一些不實抹黑，將來都會委由律師團，對於抹黑內容研商後，只要涉及真實惡意都將會提告。

李佳芬委託律師郭羿廷向雲林地方法院和地檢署遞狀控告和自訴。記者蔡維斌／攝影
李佳芬委託律師郭羿廷向雲林地方法院和地檢署遞狀控告和自訴。記者蔡維斌／攝影
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李佳芬委託律師郭羿廷向雲林地方法院和地檢署遞狀控告和自訴。記者蔡維斌／攝影
李佳芬委託律師郭羿廷向雲林地方法院和地檢署遞狀控告和自訴。記者蔡維斌／攝影
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李佳芬將對不實言論或抹黑提告。本報資料照片／記者蔡維斌攝影
李佳芬將對不實言論或抹黑提告。本報資料照片／記者蔡維斌攝影
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韓國瑜李佳芬吳佩蓉

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