當法官不能沒人性！ 石木欽主動要求人審會移監察院

2019-09-17 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



公務員懲戒委員會前委員長石木欽被查出擔任最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，有違反法官倫理和不當接受招待等行為，日前自行請辭，總統府昨予以免職。司法院今將召開人事審議委員會，討論是否將石送監察院審查；石木欽委託律師廖芳萱代發題為「當法官不能沒有人性」的聲明，認為他與友人翁茂鍾交往，未審理過他任何案子，問心無愧。石要求全案移送監察院審查。

石在聲明中表示，他和翁相識卅多年，卻被指摘在21年內和他的餐敘通聯紀錄，他相信所有司法官都可能會有類似的生活經驗，當親友涉訟，第一個想到的人「就是在當司法官的你」。石說，不想當法官當到沒有人性，遇到涉訟的親友即避之唯恐不及。石指本案偵查和移送過程，有諸多羅織鑿痕，已難期公正公平，因此嚴正要求移送監察院作公正調查，並期盼藉由本案釐清法官在當今社會生活的分際。

公懲會委員長為政務官，實務上來說，司法院院長提出建議人選後，再請總統任命；石去職後，將由公懲會委員姜仁脩暫代理。

本案源於台北地檢署偵查關說案件，雖未發現司法官涉及犯罪，但行為違失，函轉最高檢察署，最高檢8月29日核轉司法院研處。案件的主角是石木欽，他涉在1997年7月22日至2014年6月20日間，替老友、紡織廠佳和集團第二代接班人翁茂鍾提供法律意見；司法院認為石在相關案件繫屬中，多次和翁聚餐，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象。

不過石木欽在中秋節當天也發出聲明，指自己任公職四十餘年，畢生奉獻司法、未有懈怠，因案請辭並非憂讒畏譏，「司法清白不容懷疑，個人清譽又豈能受人指點？」，控訴自己成為「鬥爭下的犧牲品」。

公懲會本月2日甫判擔任公職期間違法兼職的台大校長管中閔申誡，石為審判長，他在聲明書中提到「如今因個人審判作為不容於當道，竟成鬥爭下的犧牲品」，引發外界猜疑。法界人士指出，石的私人行為與管案審理無關，難以構成再審理由。

司法院官員表示，司法要讓人民信任，有許多條件，包括法官本身的專業、認定事實是否與真實一致、公正等，其中「公正」不只是要行為公正，「看起來也要公正」，若法官和當事人瓜田李下，即便清白，人民也會質疑。