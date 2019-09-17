三中案 檢辯爭馬英九權限

2019-09-17 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北報導



台北地院上午開庭審理「三中案」，傳訊前總統馬英九（中）到庭應訊。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

前總統馬英九昨天就「三中案」到台北地院出庭，雙方針對馬擔任黨主席時對中投公司交易黨產有無決策權爭辯。庭訊結束後，馬被問及前天在國民黨舉辦「大陸台商秋節聯誼茶會」中，有無與高雄市長韓國瑜握手時，大方回應「有啊、有啊」，但對於鴻海集團創辦人郭台銘脫黨一事，未回應即離去。

昨天開庭過程中，檢方認為，國民黨賣黨產應依人民團體法、黨章相關規定辦理，馬的律師團反駁，黨主席只問交易是否有利於政黨，尊重專業人員的專業判斷。

檢察官當庭遞刑事補充狀稱，黨產交易需經中常會過半數委員出席、併三分之二中常委同意才能處理，賣黨產也與黨章有關，法官問檢察官「國民黨黨章並無相關規範，檢方指控依據為何？」

公訴檢察官說，國民黨賣黨產應遵循人民團體法相關規定，且國民黨中常會是有權責機關，賣黨產應參照中常會議事規則、黨產管理總則來處置；檢方說，黨章是概括性規範，三中案是馬英九決定後，中投才與買家簽約。

馬英九的律師團質疑檢方「請問黨章第幾條是處理黨產的？」律師表示，三中交易確由馬英九批示、簽字，「但只是黨務上的簽字」，是交易談妥後，時任行管會主委張哲琛上簽呈「告知」黨主席；律師指出，黨主席處理大方向，考量交易案是否有利於黨的利益即可，執行面上，黨主席會尊重專業人士的專業判斷。