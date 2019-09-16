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知名光電老董買古董遭誆騙 花2千多萬買到膺品提告

2019-09-16 20:34聯合報 記者曾增勳╱即時報導

股票上市某家光電科技公司陳姓董事長購買古董擺設新辦公室觀賞，因不具判斷古董真偽、價值能力，被桃園市65歲許姓古董掮客與61歲王姓藝術行負責人將現代製作仿古的供瓶、金剛薩埵、佛坐像2尊及佛陀共5件工藝品，佯稱明清古董，讓他信以為真以2200萬元購買，事後獲悉許男涉詐欺前科，請鑑價公司鑑定5件古董價值僅141萬元，他獲知被騙，氣得一狀提告，桃園地檢署今天偵結，將許、王兩人依詐欺罪嫌起訴，並建請法官依法宣告沒收犯罪所得。

桃園地檢署調查，許姓古董掮客2年前自稱「許立吉」，透過友人結識光電科技公司陳姓董事長，獲知陳新辦公室想買古董工藝器擺設，許找王男拿出供瓶1對、金剛薩埵、佛坐像2尊及佛陀，共5件古董送到陳的辦公室，推銷是明、清古董，讓不具判斷古董真偽及價值專業能力的陳男信以為真。

陳姓董事長指控，許、王2人拿供瓶等5件古董送到辦公室，佯稱是明、清古董，提供名稱、年代、材質、尺寸、價格明細及類似古董拍賣價格資料取信於他，他開立11張支票共2200萬元買下，事後得知「許

立吉」是假名，查出許真名竟涉詐欺前科犯，委託鑑價公司鑑定才知是仿品，價值僅141萬元，供瓶只有35萬元。

陳姓董事長獲悉受騙後提告，許男坦承這批器物賣給陳男，王男辯稱只是與許男去送貨，交易及對話過程他都不清楚，許男交付的支票是先前積欠購買茶葉費用。檢方查出該批古董資料為2人自行假造，偵結將2人依詐欺取財罪嫌起訴。

股票上市光電科技公司陳姓董事長購買古董誤掮客佯稱明、清古董，被騙2200萬元，一...
股票上市光電科技公司陳姓董事長購買古董誤掮客佯稱明、清古董，被騙2200萬元，一氣提告，檢察官偵結許姓掮客及王姓藝術行負責人起訴。記者曾增勳／攝影
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詐欺茶葉
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