知名光電老董買古董遭誆騙 花2千多萬買到膺品提告

2019-09-16 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



股票上市某家光電科技公司陳姓董事長購買古董擺設新辦公室觀賞，因不具判斷古董真偽、價值能力，被桃園市65歲許姓古董掮客與61歲王姓藝術行負責人將現代製作仿古的供瓶、金剛薩埵、佛坐像2尊及佛陀共5件工藝品，佯稱明清古董，讓他信以為真以2200萬元購買，事後獲悉許男涉詐欺前科，請鑑價公司鑑定5件古董價值僅141萬元，他獲知被騙，氣得一狀提告，桃園地檢署今天偵結，將許、王兩人依詐欺罪嫌起訴，並建請法官依法宣告沒收犯罪所得。

桃園地檢署調查，許姓古董掮客2年前自稱「許立吉」，透過友人結識光電科技公司陳姓董事長，獲知陳新辦公室想買古董工藝器擺設，許找王男拿出供瓶1對、金剛薩埵、佛坐像2尊及佛陀，共5件古董送到陳的辦公室，推銷是明、清古董，讓不具判斷古董真偽及價值專業能力的陳男信以為真。

陳姓董事長指控，許、王2人拿供瓶等5件古董送到辦公室，佯稱是明、清古董，提供名稱、年代、材質、尺寸、價格明細及類似古董拍賣價格資料取信於他，他開立11張支票共2200萬元買下，事後得知「許

立吉」是假名，查出許真名竟涉詐欺前科犯，委託鑑價公司鑑定才知是仿品，價值僅141萬元，供瓶只有35萬元。