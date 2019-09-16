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婦人玩公園溜滑梯扭傷腳 提國賠72萬因超齡敗訴

2019-09-16 18:30聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名廖姓婦人去年11月帶小孩去汐止區白雲公園玩樂，在溜滑梯時因下滑速度過快，扭傷腳踝，有骨折脫臼情形，靜養了好一段時間才康復。事後，她認為是溜滑梯設施有問題，提國賠訴訟向新北市新建工程處討72萬餘元賠償，但新工處反駁設施有註明適用年齡為「5至12歲」，指婦人是不當使用才受傷；新北地院調查溜滑梯確實有明顯標示，相關規格也都符合國家標準，最後認定廖婦主張無理由，今天判她敗訴。

廖婦興訟指出，白雲公園的大型溜滑梯是磨石子材質，因無阻力緩降，滑梯底部距離地面落差高達35公分，又沒有任何警示標語，導致她溜下滑梯時速度過快，左腳撞擊地面受傷。她表示，左腳不但骨折脫臼，自己也因為受傷而錯過甄選工作的機會，新工處應賠償她醫藥費、工作損失共72萬餘元。

新工處反駁，該公園的遊戲設備及材料距離事發最近一次的安檢是10月25日，檢查項目均符合國交標準，也符合衛生福利部兒童遊戲場設施安全管理規範，現場也有警示標誌，載明使用者年齡為「5至12歲」，廖婦明顯是不當使用造成受傷，過失責任應歸廖婦自己。

法院調查，廖婦雖主張溜滑梯底部距離地面35公分，但安檢結果是34公分，坡道傾斜度也未超過國家標準，地面也鋪有吸收衝擊的緩衝墊，安全設施並無瑕疵。此外，廖婦雖主張現場沒有警示標語，實際上，現場確實有警告標誌註明是用者年齡，其與規範年齡顯有相當差距，全案因無其他具體事證能證明2者間的因果關係，因此判她敗訴。

婦人玩公園溜滑梯扭傷腳，提國賠72萬因超齡敗訴。圖／取自新北市新建工程處網站
婦人玩公園溜滑梯扭傷腳，提國賠72萬因超齡敗訴。圖／取自新北市新建工程處網站
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溜滑梯
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