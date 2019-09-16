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高雄藍議員當選無效勝訴 遭控買票再獲無罪

2019-09-16 17:31聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄市議員賴文德遭控去年選舉期間，涉以4000元向選民買票，賴的高姓總幹事也給高姓選民3000元替他賄選，不過橋頭地院民事庭審理認為證人說法矛盾，駁回檢方提起的當選無效之訴，現上訴中。違反選罷法的部分，橋院今天下午再判賴文德、高姓總幹事及高姓選民全部無罪，可上訴。

據了解，國民黨籍賴文德去年參選高雄市山地原住民市議員，投票前2天他遭檢警查辦賄選，訊後5萬元交保，不過他最後仍以1840票當選，擊敗對手伊斯坦大‧貝雅夫‧正福1635票。橋檢今年7月又指揮偵辦賴擔任桃源區公所主秘時涉收受包商賄款，依貪汙罪嫌聲押禁見獲准。目前賴文德在押中，無法取得回應。

檢方指控，賴文德去年11月8日上午到桃源區興中巷一名選民家中，交付4000元並表示「請多多支持」；同月20日傍晚，賴的總幹事高姓男子在桃源區南橫公路上的商店，拿3000元給高姓選民，請託投給賴文德，都涉買票賄選。

橋檢去年底依違法選罷法起訴賴文德，檢察官同時也提民事當選無效之訴，不過賴堅決否認賄選，反指檢方所控他拿錢給的選民，該選民的妹夫擔任對手貝雅夫的司機，另名高姓選民更是助理的侄兒，都是對手親信，不可能行賄。

橋院民事庭查出，11月8日疑似收賄的選民，多次出庭對於賴的行賄時間、過程說法有出入，且僅片面指控；11月20日疑收賄的高姓選民，一度否認收賄，後來更翻供稱「口袋中發現3千元」才懷疑是賴給的，說詞不合理；合議庭認為檢方指控2次收賄，皆事證不足，駁回當選無效之訴。

高雄市議員賴文德遭控涉買票，橋頭地院今天下午判他及高姓總幹事、高姓選民皆無罪，可...
高雄市議員賴文德遭控涉買票，橋頭地院今天下午判他及高姓總幹事、高姓選民皆無罪，可上訴。圖／翻攝賴文德臉書
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收賄賄選當選無效
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