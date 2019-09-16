少女無照駕駛連續闖紅燈 控訴警察尾隨害自摔撞分隔島

2019-09-16 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



16歲張姓少女去年無照騎機車，載著未帶安全帽的16歲徐姓朋友，在淡水市區連續闖紅燈，不料遇上警車巡邏，警方鳴放警報器要求停車受檢，張女卻加速騎車，自撞分隔到受傷，提告過失傷害。士林地檢署認為，警方依法執行攔停，與少女受傷無因果關係，以不起訴處分。

去年9月20日凌晨時許，淡水分局派出所邱姓員警開車載著王姓員警，執行巡邏勤務，行經新市路4段與義山路1段交岔路口停等紅燈，發現對向的機車騎士連續闖紅燈，機車乘客又沒戴安全帽，隨即迴轉從後方鳴警報器，擴音廣播要求停車受檢。

不料，少女騎士因警方在後方追逐，加速騎車，不慎自撞淡金路2段的中央分隔島，人車倒地，少女受有頭部外傷出血、顏面骨骨折、肺部挫傷、骨盆骨折等多處傷害，並提出過失傷害告訴。

邱員稱，開車期間和機車保持50至100公尺的安全距離，沒有擦撞或碰觸，反而是張女加速離去，與警車距離越拉越遠，看見張女自撞後，隨即通報勤務中心派人救護。

乘客徐姓少女供稱，當時沒戴安全帽，警車迴轉跟在後面，警報器有響，當下跟少女說要停車，但張女會害怕，所以越騎越快，後來太緊張就自撞分隔島，撞上分隔島，警車在機車後方約50至100公尺處。

檢察官勘驗監視器畫面，張女騎車在路上快速行駛，雖有警車尾隨試圖攔停，但二車保有相當距離。王姓警員稱，肇事路口僅能右轉，但張姓少女當時要左轉，想拉回車頭時，因車速過快，重心不穩摔車倒地