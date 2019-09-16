日本YouTuber稱欠300萬 坐台北街頭擺碗討錢

2019-09-16 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



曾在台灣拍攝一系列街頭實驗影片的日本籍YouTuber「Mr.D」，14日上傳「台灣的朋友對不起」影片，指自己在日本開公司欠債1000萬日幣，昨天他與台灣的房東解約後即無家可歸，將「在台灣當遊民YouTuber」。Mr.D昨晚坐在台北市林森北路、南京西路口的麥當勞柱下，手上拿著「欠債300萬、沒有家、請給我錢」的紙板，前頭擺了只泡麵碗，旁邊有兩名日本人還示意台灣人「捐款」，其中一人手持錄影機。台北市警中山分局表示，將了解狀況。

在「台灣的朋友對不起」影片中，Mr.D指林森北路是與日本最有連結的一個地方，是台、日文化連結的場所，他希望「轉變街道的形象」。但林森北路最近出現許多「無料案內所」，外頭有不少穿日式服飾的工作人員，宣傳車更是整晚繞著街廓跑，引發爭議。

中山分局表示，已經注意到「無料案內所」氾濫的問題，將清查是否有營利情色、事業登記證。

Mr.D曾和另名日人Saki以「Dsaki」名義拍攝「台灣人的日文好嗎？」，也曾到台北龍山寺發給街友3萬元，測試街友如何在3小時內花完。