台鐵工程車滑動撞死人 台鐵局、工務段長無過失不起訴

2019-09-16 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



一名台鐵局陳姓工程人員去年12月間進入台北市華山引道施工時，發生工程車溜逸意外，當場遭撞擊身亡；事後，台鐵局、負責現場指揮的王姓台北工務段段長遭控業務過失致死罪。台北地檢署調查後，認定事故肇因於被害人未遵守相關安全守則，難認定王有過失，依罪嫌不足，不起訴台鐵及王。

檢警調查，去年12月10日上午9點30分，台鐵松山道班房陳姓技術助理兼司機員（43歲）、林姓技術助理，駕駛工程維修車及載具手推平板車進入台鐵華山引道內施工。

陳男將維修車移置停下後到鐵軌上施工，9時52分時，工程維修車突然發生「溜逸」滑動，當場推撞上在軌道上工作的陳男，維修車最後撞上軌道末端止衝檔後停住。

林男見狀趕緊打119電話報案，北市消防局獲救派出救護車，由華山引道出口處進入救援，發現傷者傷勢嚴重已無呼吸心跳。救護人員將傷者緊急往台大醫院急救，急救後宣告不治。

事後，台鐵局、王姓段長遭控業務過失致死等罪嫌。王堅決否認，辯稱自己的工作是基隆到新竹鐵軌養護、土木建築工程、產業管理，出事的工程維修車附有前照燈、氣軔附手煞車，駕駛室有照明設備，均可正常使用，台鐵管理局的行車實施要點有規定停留動力車時，要切斷動力，如果沒有切斷動力，人員不行離開。

檢方查出，依《交通部台鐵管理局行車實施要點》第93條第1項、第2項規定，停留動力車時，應切斷動力，擰緊手軔機，必要時並應使用阻輪器防止滑動。停留的動力車如不切斷動力時，應指派人員看守。

檢方發現，案發後該工程維修車釋軔閥沒有在緊軔位置、檔位空檔、手煞車未打緊，認定案發原因是因陳男將工程維修車駛回第1股道停放後，未將釋軔閥調至緊軔位置、未將手煞車拉緊且未熄火，即逕自離開該工程維修車，致後來滑逸。