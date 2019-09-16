辱罵監察院陳情中心主任「公家奴才」 兩民眾遭起訴

2019-09-16 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



監察院。聯合報系資料照 分享 facebook 北市何姓、杜何姓民眾先前向監察院陳情，卻因不滿案件處理情形，今年4月間在陳情中心大聲咆哮，其中一人抓著黃姓專員衣領並怒罵林姓主任「你們公家是奴才、奴隸」，另一人拿著塑膠杯作勢丟並罵林姓主任「不要臉」等不雅辭彙，雙雙遭移送法辦。台北地檢署認定兩人犯妨害公務罪，依法起訴。

檢方調查，今年4月24日上午10時多，何姓、杜何姓民眾因不滿先前陳情案件處理情形，到北市中正區忠孝東路上的監察院陳情受理中心，大聲喧嘩要求解釋，引起一陣混亂。

當時由陳情中心林姓主任、黃姓專員出面受理，但何姓民眾在情緒激動之下，突然趨前抓著黃的衣領，並作勢要毆打他。接著，何對林辱罵「你x」、「你們公家是奴才、奴隸」。

杜何姓民眾則拿起服務櫃臺上的塑膠空杯，作勢丟黃，又作勢毆打並拿起穿在腳上的鞋子及手上的斗笠要丟林，再以「俗辣」、「不要臉」、「婊子」、「x巴啦」等語辱罵林，並咆哮稱「院長就是x巴，x巴啦，買來的」

兩人遭趕來現場的警方以現行犯身分逮補，並移送法辦。檢方認定，兩人的行為均犯刑法妨害公務執行、侮辱公務員等罪嫌，杜何姓民眾則另犯侮辱公署罪；何以一行為觸犯兩罪名，杜何以一行為觸犯三罪名，皆為想像競合犯，從一重之妨害公務執行罪論處，依法起訴。