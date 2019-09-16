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照料全身癱瘓91歲老翁 兩名女移工落跑被判刑

2019-09-16 10:55聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

印尼籍看護工「阿婷」、「許娃蒂」3年前來台受僱照顧全身癱瘓91歲的許姓老翁，許為無自救力之人，隨時需他人協助拍痰，避免痰塞氣管危及生命，兩女將許棄置洗澡椅上，在未聯絡許的家人下，逕自搭車逃逸，台中地院今天依遺棄罪將兩女判刑7月、6月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

合議庭審酌，「阿婷」（45歲）、「許娃蒂」（40歲）擔任看護工作未能盡責，恣意違背勞動契約，在未聯絡通知許姓老翁的家人、也未待其他人到場接替照顧被害人之情形下，兩女即一同逃逸，留置無自救力之被害人獨處屋內，未為被害人生存所必要之扶助、保護，致生危害於被害人之生命、身體，予以判刑，以資懲儆。

判決書指出，許姓老翁的兒子於2016年3月3日、6月1日，聘雇印尼移工「許娃蒂」、「阿婷」來台擔任他父親的看護工，許姓老翁當時案發當時91歲，重度失智、全身癱瘓，隨時需他人協助拍痰，以免因痰堵塞氣管窒息而危及生命，為無自救力之人。

「阿婷」、「許娃蒂」並與許姓老翁的兒子簽立「監護工勞動契約」，該契約並載明「甲方（許的兒子）僱用乙方（兩女）於中華民國境內擔任監護工」、「乙方接受甲方指揮監督，擔任甲方指定工作範圍內及其能力所及之工作。」，而兩女屬依契約應對許姓老翁為其生存所必要之扶助及保護之人。

未料，兩女於2016年6月6日上午，趁許姓老翁的兒子外出，即將許姓老翁添棄置在居所4樓房間內之洗澡椅上，逕自搭車離去逃逸，而不為許姓老翁生存所必要之扶助、保護。好在許姓老翁的兒子及其江姓女友約30至60分鐘後發現，始報警處理。

「許娃蒂」坦承遺棄犯行，「阿婷」則否認遺棄犯行，她辯稱「我不是照顧阿公的人，許娃蒂才是負責照顧阿公，許娃蒂跟阿公睡在同一個房間，我是睡在地下室」，法官依雙方簽定的監護工勞動契約，認定她狡辯，予以判刑。

印尼籍兩名女看護工來台受僱照顧全身癱瘓91歲的許姓老翁，在未聯絡許的家人下，逕自...
印尼籍兩名女看護工來台受僱照顧全身癱瘓91歲的許姓老翁，在未聯絡許的家人下，逕自搭車逃逸，台中地院今天依遺棄罪將兩女判刑7月、6月。圖／本報資料照
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