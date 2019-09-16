女車禍求償雷射美容費 法官以正值青春年華判肇事者賠

2019-09-16 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市陳姓男子駕車違規跨越雙黃線迴轉，20多歲林女騎機車閃避不及發生碰撞。林女臉部受傷留下疤痕，要求陳男賠償雷射除疤費用。陳男抗辯雷射除疤是否確有必要，不無疑義。法官認為，林女正值青春年華，臉部疤痕面積不小，雷射除疤有其必要，判陳男應賠償15萬5818元，可上訴。

林女提告指出，去年12月18日上午陳男駕車，貿然從外側車道違規跨越雙黃線迴轉，她在內側車道騎機車閃避不及，兩車碰撞後人車倒地，造成頭部鈍傷、雙側膝部挫傷、臉部擦傷。

陳男一審被依過失傷害罪處拘役50日後，林女訴請陳男賠償醫療費用6萬631元、雷射除疤費用1萬2500元及精神慰撫金20萬元。

陳男答辯，接受林女求償醫療費用6萬631元，但雷射除疤是否為必要支出，不無疑義，應由原告舉證。林女縱因本件事故受傷及驚嚇，但應未達重大程度，請求20萬元精神慰撫金明顯過高。此外發生車禍前，林女違規騎在「禁行機車」車道，請求減輕賠償金額。

法院審理後指出，林女因車禍導致右臉頰擦傷，出現疤痕，提出基隆長庚醫院皮膚科診斷證明書、臉部受傷疤痕照片佐證。考量林女皮膚缺損位於臉部，且正值青春年華，臉部傷疤如清晰可見未能除去，將影響美觀及人際交往，進行雷射除疤療程回復容顏有其必要性，應予准許。

精神慰撫金部分，法官審酌林女頭部合併腦震盪症候群，醫囑需專人照護2個月在家休養，另右臉出現創傷性疤痕，肉體及精神承受相當痛苦。陳男國小畢業，為身障人士，去年和前年執行業務所得均低於10萬元，名下別無財產，裁定林女請求精神慰撫金以10萬元為適當。