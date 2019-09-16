酒店小姐遭老闆革職 竟是被客性侵要提告

2019-09-16 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



鄭男前年到台中市一家酒店消費，在包廂內性侵害坐檯小姐「小如」（化名），被害人不堪受辱，前往醫院驗傷採證後提告，鄭男否認性侵害，一、二審法官不採信，並以他未與被害人達成和解，依強制性交罪將他判刑3年6月。可上訴三審。

被害人「小如」證稱「我於2017年9月18日開始在這家酒店上班，當天從包廂裡帶我出來的助理是洋洋跟香萍。因為這件事，公司威脅我叫我不要提告，但我堅持，公司就將我革職，9月22日我就沒有再去上班」。

台中高分院審理後認為，檢察官、鄭男該上訴均無足採，檢察官並未提出其他不利鄭男的證據，而鄭男及他的辯護人在該院審理時，並未提出其他有利的證據或辯解，因此合議庭認定檢察官、鄭男上訴均無理由，予以駁回。

鄭男坦承於2017年9月21日，至某酒店包廂內消費，並由「小如」接待等事實，惟矢口否認有何強制性交犯行，辯稱他沒有對「小如」強制性交行為。

法官查出，「小如」案發後前往醫院接受驗傷採證，發現她受有會陰部破皮、左側大腿瘀青、左手前臂有抓痕，右側肩膀後部有抓痕、前胸上側有抓痕等傷害，與被害人指述遭鄭男性侵情節相符。

二審合議庭審酌，鄭男利用他至酒店消費機會，趁僅有其與「小如」在包廂內時，在包廂沙發椅上，以一手繞過被害人肩膀抓住她的手，腳壓住她下肢，另一手穿過她安全褲與內褲撫摸她的下體，不顧她反抗，性侵得逞，而他犯後否認犯行，未能與被害人達成和解。 二審認為一審判刑3年6月，並無量刑過輕、過重或違反比例、公平原則情形，遂將全案駁回，維持一審原判決。