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他簽離婚願幫老婆還學貸 更月付2萬養前岳母

2019-09-16 00:57聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄一對醫師夫妻檔4年前簽字離婚，女方卻提告控訴男未依協議替她付清50多萬元學貸，另約定每月付女方的母親2萬元扶養費，男也只付了11個月。男醫師辯稱，給「前岳母」的費用是贈與性質，隨時可撤銷。不過橋頭地院審理後，認定他給前岳母費用是離婚「和解契約」條款，仍應按月付2萬元直到前岳母過世。仍可上訴。

判決指出，這對醫師夫妻2009年10月結婚，婚後育有1子，兩人於2015年11月辦完離婚登記，且雙方都有簽下離婚協議書，包括女方的學貸53萬5877元，男方應2年內還清、男方撫養女方的母親按月付2萬元等條款。

女醫師提告主張，原本依協議男方應在離婚後2年內還完學貸， 但她寄發存證信函催促，都沒獲回應，目前積欠尚有51萬2546元，男方應直接付給她包括借款本金、利息及違約金。

女醫師的母親也主張，當時一起同住，替女兒夫妻檔打理家務、煮飯及照顧小孩子，也資助金錢，讓男方順利完成學業成為醫師，所以每月付2萬元扶養費，是約定離婚條件之一，而非贈與性質，男方除已付了11個月外，要補足32萬，未來更應繼續按月付2萬。

男醫師則稱，當時協議書約定房屋給他，但前妻繼續占用拒絕搬遷，違約讓他無法售出房屋，進而繳她的學貸；至於按月付前岳母2萬元，他反駁指出，當時為降低前岳母反對離婚，才同意付2萬，但這是贈與性質，能撤銷。

法官認為，離婚協議有要求男醫師要替女方償還全額學貸，且包括利息及違約金，不過償還對象是給貸款銀行，而非女醫師。

扶養費部分，法官查出，協議書中載明「……，男方將扶養女方之母親，即男方之岳母……，且每月給予男方之岳母新台幣2萬元作為其生活費，否則可處以棄養罪論」，此屬夫妻兩人離婚後財產分配、扶養費、子女監護等離婚條件的安排，是「和解契約」，並非贈與。

法官認定，男醫師已先付11個月的2萬元扶養費，應先補付2016年11月起未付的32萬，之後並繼續按月付2萬給前岳母，直到過世為止。

高雄一對醫師夫妻檔4年前簽字離婚，女醫師提告主張男未依離婚協議幫忙還學貸，女方母...
高雄一對醫師夫妻檔4年前簽字離婚，女醫師提告主張男未依離婚協議幫忙還學貸，女方母親也主張他沒按月付2萬扶養費，橋頭地院判女方勝訴。示意圖／Ingimage
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離婚醫師學貸

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