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醋男一刀刺死情敵 二審仍判決仍維持15年

2019-09-15 22:57聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

鄒姓男子去年4月底和何姓妻子離婚後，5月27日跟隨前妻回到娘家時，看到前妻新交的陳姓男友和前妻父母在客廳聊天說笑，鄒醋勁大發、涉嫌掏出身上折疊刀揮向陳，1刀刺中陳心臟，陳送醫不治。台南高分院認為鄒未先了解陳男出現在場的原委，就衝動犯下犯行，依殺人罪判處鄒15年徒刑全案可上訴。

判決說，鄒因發現妻子何女在外遇陳姓男子，和何女在去年4月30日協議離婚。但雙方仍持續住在同一戶內後，何女承諾會與陳分手，並與鄒重新開始。但陳對何女心存愛意，鄒於是對陳心懷恨意。

去年5月27日上午，何女告訴鄒說，她會先回安南區娘家，再到公司上班，當天上午10點多，鄒也騎車到何女的娘家。

鄒進入何女娘家，看陳與何女及何女的父母親都在一樓客廳，鄒看到陳男情緒失控的衝向陳、欲毆打陳，接著從褲袋內拿出預藏折疊刀，猛力刺向陳左胸1下，造成血胸、氣胸。

陳當場傷重倒地不起，何女打119電話通知救護車將陳送醫急救，當天中午因傷重不治。警方獲報後到場逮捕鄒、查扣折疊刀，檢警依殺人罪嫌法辦起訴鄒。

鄒犯後否認要殺害陳，鄒供稱，他沒有故意要殺人，是陳男衝向他、要搶他的刀子，兩人在扭打過程中，刀子不小心刺到陳。

台南高分院合議庭認為，鄒因妻子於婚姻關係中與陳來往，身心飽受困擾，固然可資同情，但鄒應自思如何理性處理感情事宜，在沒有先了解陳出現在該處的原委，即魯莽生怒，恣意逞兇。衝動犯下暴行，過程迅速到陳來不及反應、抵抗，顯現直接殺人犯意。

鄒犯後否認犯行，還將陳死亡結果原因歸責於陳，對於陳家屬而言，無疑是再度的打擊。二審法官並以，鄒迄未能取得死者家屬寬恕，因無共識無法賠償死者家屬所受損害，認為一審刑度認事用法並無不妥，仍維持一審判決。

鄒姓男子去年5月27日跟隨前妻回到安南區娘家時，看到前妻新交的陳姓男友與前妻父母...
鄒姓男子去年5月27日跟隨前妻回到安南區娘家時，看到前妻新交的陳姓男友與前妻父母在客廳聊天，一時醋勁大發、涉嫌掏出身上折疊刀揮向陳，1刀刺中陳心臟，陳送醫不治。台南高分院依殺人罪判鄒15年徒刑，全案可上訴。圖／本報資料照片
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