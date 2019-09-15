丈夫付贍養費400萬 妻驚覺前妻職業怒嗆4字

2019-09-15 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄林姓人妻的丈夫與前妻離婚時，約定支付417萬多元子女撫養費用，並簽下本票按月支付，但林女得知前妻是名開業醫師，認為經濟狀況應不差，涉嫌至對方臉書粉絲專頁留言「寡廉鮮恥每月向她前夫提領六萬元…」等語，反遭提告。高雄高分院認定已流於謾罵、失去評論的適當性，依公然侮辱罪處拘役30日，得易科罰金確定。

判決指出，林姓人妻的丈夫2000年間與前妻簽立離婚協議書，應按月付6萬3500元，並於2011年達成離婚協議履行的調解，共應支付子女撫養及教育等費用417多萬元，林女丈夫並簽發76張本票，按月支付給前妻。

不過林女得知前妻是一名開業醫師後，不滿丈夫要付出那麼多費用，2016年6月28日半夜到對方診所的臉書粉專，留言「請大家認清這位你們眼中的XXX醫師，即使自己像是印鈔機，卻寡廉鮮恥每月向她前夫提領六萬元…」。林女丈夫的前妻看見留言後，氣得提告妨害名譽。

林女到案後，堅稱「陳述的是事實，不認為是公然侮辱，只是言詞用的比較重」，林女委任律師也指，「寡廉鮮恥」是指對方每月收入可觀、還跟前夫拿撫養費，林女才用這詞形容這樣的行為沒顧慮到她丈夫的經濟狀況，屬事實描述，是言論自由。

一審法官認為，林女丈夫當時有離婚協議書、調解筆錄，確實約定要給付417多萬元費用，而「寡廉鮮恥」指人沒有操守、不知廉恥，已明顯是負面評價，有辱罵對方之意、減損聲譽，屬於辱人的言論，流於謾罵，失去評論事件的適當性，一審依犯公然侮辱罪，處拘役30日，易科罰金3萬元。