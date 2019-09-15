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竊賊偷錢失風沿路撒錢、撞警車 警開2槍逮人

2019-09-15 14:48聯合報 記者卜敏正╱即時報導

2名陳姓竊盜慣犯，昨晚在嘉義縣溪口鄉侵入民宅偷竊，被警方循線圍捕，陳嫌2人駕車逃跑時，不僅不停車受檢，還駕車衝撞員警及車輛，並沿路拋撒偷竊贓款，逃至斗南交流道下，被警方包夾停車，員警朝車輪開2槍後，2人見無路可逃才就逮，警訊後今天上午依竊盜及妨害公務罪移送檢方偵辦，並擴大清查2嫌所涉數十起案件。

二名陳姓竊盜慣犯年約52歲，涉及國內多縣市住宅竊盜案，嘉縣警方日前由中埔、民雄及水上等3個分局，聯合組成肅竊專案小組，多處追查跟監，得知陳嫌2人昨晚駕車進入嘉義縣溪口鄉，立即派員到場緝捕。

警方表示，昨晚在嘉義縣溪口鄉發現陳嫌作案用銀色車輛，尾隨至嘉88縣道人車較少時展開圍捕，先包夾陳嫌車輛、示意停車受檢，陳立即開車衝撞員警及車輛，隨即駕車北上國道高速公路，在大林交流道至斗南交流道路段之間，沿路不顧其他用路人安全，高速行駛，並沿途丟棄所竊財物，意圖影響員警追捕。

員警指出，追捕過程陳嫌不僅任意變換車道、蛇行，還將偷竊贓款拋出車外，經目擊民眾拾金不昧，撿回6000餘元送交民雄分局溪口派出所處理。

陳嫌飛車行駛高速公路後，於斗南交流道下，再次被警方包夾，警方開槍朝犯嫌車輛左後輪射擊2發，擊中該車左後方葉子板及左後車燈後，陳嫌2人見警方強勢圍捕已無路可逃，才停車就逮。警方當場起獲作案用工具，破壞剪、無線電及現金等贓證物，將犯嫌依法究辦。

警方在斗南交流道下，將陳嫌壓制逮捕。記者卜敏正／翻攝
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警方在斗南交流道下，將陳嫌壓制逮捕。記者卜敏正／翻攝
警方在斗南交流道下，將陳嫌壓制逮捕。記者卜敏正／翻攝
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警方起出陳嫌犯案工具、贓款。記者卜敏正／翻攝
警方起出陳嫌犯案工具、贓款。記者卜敏正／翻攝
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警方在斗南交流道下，開槍擊中陳嫌車輛左後側。記者卜敏正／翻攝
警方在斗南交流道下，開槍擊中陳嫌車輛左後側。記者卜敏正／翻攝
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竊盜偷竊嘉義
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