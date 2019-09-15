竊賊偷錢失風沿路撒錢、撞警車 警開2槍逮人

2019-09-15 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



2名陳姓竊盜慣犯，昨晚在嘉義縣溪口鄉侵入民宅偷竊，被警方循線圍捕，陳嫌2人駕車逃跑時，不僅不停車受檢，還駕車衝撞員警及車輛，並沿路拋撒偷竊贓款，逃至斗南交流道下，被警方包夾停車，員警朝車輪開2槍後，2人見無路可逃才就逮，警訊後今天上午依竊盜及妨害公務罪移送檢方偵辦，並擴大清查2嫌所涉數十起案件。

二名陳姓竊盜慣犯年約52歲，涉及國內多縣市住宅竊盜案，嘉縣警方日前由中埔、民雄及水上等3個分局，聯合組成肅竊專案小組，多處追查跟監，得知陳嫌2人昨晚駕車進入嘉義縣溪口鄉，立即派員到場緝捕。

警方表示，昨晚在嘉義縣溪口鄉發現陳嫌作案用銀色車輛，尾隨至嘉88縣道人車較少時展開圍捕，先包夾陳嫌車輛、示意停車受檢，陳立即開車衝撞員警及車輛，隨即駕車北上國道高速公路，在大林交流道至斗南交流道路段之間，沿路不顧其他用路人安全，高速行駛，並沿途丟棄所竊財物，意圖影響員警追捕。

員警指出，追捕過程陳嫌不僅任意變換車道、蛇行，還將偷竊贓款拋出車外，經目擊民眾拾金不昧，撿回6000餘元送交民雄分局溪口派出所處理。