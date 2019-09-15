親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陸委會駐港代表無法上任…空缺近15個月 史上最長！

男參選巿議員不繳保證金 登記不成興訟敗訴確定

2019-09-15 14:31中央社 台北15日電

桃園周姓男子去年8月底向桃園巿選委會登記參選議員，但沒繳保證金新台幣20萬元，選委會以不合規定不受理登記。周男不服興訟，一審敗訴。二審認定周男上訴不合法，駁回確定。

全案緣於，周男於民國107年8月31日向桃園巿選舉委員會辦理登記為桃園市議員選舉候選人，但因未繳納保證金幣20萬元，桃巿選委會以不合規定為由不予受理，並開立「不予受理候選人申請登記通知單」。

周男不服，以保證金制度違反憲法第23條比例原則及第7條人民的平等權，提起行政訴訟，請求確認原處分違法，也請求法院判桃巿選委會應給付他3000元。

周男主張，保證金的額度20萬元是由中央選舉委員會指定，現行的保證金把人民區分為繳得出20萬元保證金的、和繳不出20萬元保證金的兩群，而且只有繳得出20萬元保證金的人，才有資格參選市議員，如果不繳20萬元就不能參選，限制人民參選的機會，明顯侵害參政權。

一審台北高等行政法院認定，桃巿選委會並無違法，周男請求無理由，判周男敗訴，周男不服提起上訴，由二審最高行政法院審理。

二審指出，原審判決就已論述，選罷法第32條第1項有關保證金的規定，主要目的是防止選舉人輕率登記為候選人，並非強制候選人負擔鉅額的選舉費用，難認違反憲法平等保障參政權，也無違憲問題

二審指出，參選桃園市議員應繳保證金20萬元，中選會自87年、91年、95年、99年、103年至本件107年公告的金額均相同，而衡酌87年9月至107年9月的消費者物價指數（CPI）上漲幅度已經高達21.03%，因此，保證金並非客觀上難以達成的要求，更不是對周男被選舉權的不當限制，20萬元保證金並無逾越立法裁量的範圍。

二審指出，周男未具體指摘原審判決違背法令之處，上訴不合法，因此裁定駁回。全案確定。

選委會選罷法
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

三中案 北院16日傳喚馬英九出庭

2019-09-15 14:15

帳戶涉擄鴿勒贖 大叔辯「遺失」17年 法官不信判刑

2019-09-15 11:05

男子和前妻再婚 新歡不知他再婚挨告判無罪

2019-09-15 09:36

竊賊偷錢失風沿路撒錢、撞警車 警開2槍逮人

2019-09-15 14:48

丈夫死了怪照顧不周 婦人拿遺照理論吃傷害官司

2019-09-15 12:16

家暴男請鎖匠開同居人家門 違反保護令判拘役40天

2019-09-15 11:34

為了5千元當詐騙車手 被法官重判1年8月

2019-09-15 08:09

姊欺孤女 侵吞母留800多萬遺產

2019-09-15 00:43

給甜頭誘投資…博弈網站詐600萬 警破機房逮9人

2019-09-15 00:22

法部：簽賭網站危害大 恐成犯罪溫床

2019-09-15 00:19

網路簽賭無罪 法部修法堵漏洞

2019-09-15 00:11

孤女心累半工半讀 同父異母姊瞞她爽花869萬元遺產

2019-09-14 20:36

監督大港開唱遭「死亡威脅」？ 邱于軒報案告6人

2019-09-14 19:11

酒駕拒檢逃竄警民搏命制伏 男子妨害公務判55日

2019-09-14 16:45

酒後誤事！他酒醉嗆警緩起訴卻又酒駕 緩起訴遭撤判刑

2019-09-14 16:34

槓韓女里長收辱罵信 控告50多人妨害名譽

2019-09-14 16:15

影／門鎖掛草人嚇壞其他房客 房東取下竟被上銬法辦

2019-09-14 15:29

法拍房事喬不攏 他怒噴紅漆「仇」、「恨」挨刑罰

2019-09-14 14:52

狼師誘騙女學生性交遭重判 法官防逃限制出境

2019-09-14 14:15

宜蘭偷機車北上訪友 男子騎近百公里被逮

2019-09-14 14:03

酒駕闖大禍 男子撞倒16車3店面自己也翻車

2019-09-14 13:11

覬覦台電採購標案 他揪人「假投標」卻秒遭抓包

2019-09-14 12:46

假投資博奕真吸金詐財 11人遭騙600多萬元

2019-09-14 12:17

中秋節佯裝買海鮮 男子直接進店搬貨逃逸

2019-09-14 12:16

獨／「射鞋哥」出沒 租屋處女鞋沾黏稠液體

2019-09-14 12:11

無照鴛鴦大膽執針幫病患注藥劑 違法行醫獲緩刑

2019-09-14 11:40

韓國瑜台中連趕21處行程 保大車輛與機車騎士發生車禍

2019-09-14 10:43

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12
看更多

熱門文章

影／門鎖掛草人嚇壞其他房客 房東取下竟被上銬法辦

2019-09-14 15:29

三峽排隊人氣店「八條壽司」清晨失火 濃煙竄天

2019-09-15 08:15

中秋連假重大車禍 台南七股三車連環撞1死2傷

2019-09-14 21:21

孤女心累半工半讀 同父異母姊瞞她爽花869萬元遺產

2019-09-14 20:36

槓韓女里長收辱罵信 控告50多人妨害名譽

2019-09-14 16:15

電擊凌虐發出哀叫聲？ 退休老師救兒子險受騙退休金

2019-09-14 21:01

中秋國道遇爆胎 國軍幫忙換胎又護送被讚「人帥心美」

2019-09-14 16:29

大膽賊偷自助洗衣店零錢 渾然不覺員警就站在他身後

2019-09-14 16:59

羅塔島投資糾紛？北市控股公司兩人遭擄 警攻堅救援

2019-09-14 19:21

快遞員看到「人妻」暱稱就暈了 攜毒現身遇女警GG

2019-09-15 13:05

悲傷中秋夜！彰化兩機車對撞一死一重傷

2019-09-14 16:32

安平發生男客嫌上菜慢 竟動手毆打14歲少年

2019-09-15 12:01

三峽「八條壽司」餐廳大火 起火點在廚房

2019-09-15 11:07

監督大港開唱遭「死亡威脅」？ 邱于軒報案告6人

2019-09-14 19:11

桃園八德民宅疑似電線走火 傳出1男1女受困4樓陽台

2019-09-14 20:09

只怪月色太美 波蘭籍男子賞月迷路

2019-09-15 10:55

影／貨車左切超車刷過去 愛車車頭毀了駕駛逃了

2019-09-15 09:45

專偷刮鬍刀片 竊盜集團神出鬼沒流竄賣場各分店終落網

2019-09-14 22:46

騎士誤闖國道、快速道路 最忌諱2件事

2019-09-14 20:34

韓籍少年自15樓墜樓 父母傷心欲絕

2019-09-14 16:33

機車清晨與廂型車相撞 駕駛受傷乘客斷肢身亡

2019-09-15 11:40

姊欺孤女 侵吞母留800多萬遺產

2019-09-15 00:43

台中高分院發新聞稿 合議庭：依卷所得證據判決

2019-09-14 19:25

為了5千元當詐騙車手 被法官重判1年8月

2019-09-15 08:09

網路簽賭無罪 法部修法堵漏洞

2019-09-15 00:11

10天偷5次 最高1次偷50萬現金 竊嫌終被逮

2019-09-14 19:12

2女贏錢被認詐賭遭押走 洗劫18萬逼簽100萬本票

2019-09-15 12:10

丈夫死了怪照顧不周 婦人拿遺照理論吃傷害官司

2019-09-15 12:16

扒手也想發大財 韓國瑜參拜宮廟發生2竊案

2019-09-14 16:56

酒駕拒檢逃竄警民搏命制伏 男子妨害公務判55日

2019-09-14 16:45

飛車肇事 1個彈痕揪出一票人

2019-09-15 00:29

男子和前妻再婚 新歡不知他再婚挨告判無罪

2019-09-15 09:36

法拍房事喬不攏 他怒噴紅漆「仇」、「恨」挨刑罰

2019-09-14 14:52

給甜頭誘投資…博弈網站詐600萬 警破機房逮9人

2019-09-15 00:22

台南三車連環撞 1死2傷

2019-09-15 02:47

公司被控吸金！ 惡煞登門押人 警攻堅救出

2019-09-15 00:49

向友人前女友潑硫酸 男被聲押獲准並禁見

2019-09-14 16:15

交友網站約性交易 工程師傳裸照「只給你看」被騙16萬

2019-09-15 14:05

影／移動式神主牌? 婦人闖紅燈被撞飛嚇壞路人

2019-09-15 14:03

酒後誤事！他酒醉嗆警緩起訴卻又酒駕 緩起訴遭撤判刑

2019-09-14 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top