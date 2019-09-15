88歲老婦罵人「奧查某」年逾80歲獲減刑判罰3千

2019-09-15 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市88歲陳姓老婦人，今年5月初在住家附近活動中心空地，因環境衛生問題和郭姓女鄰居爆發口角，陳一時氣憤涉嫌辱罵郭婦「奧查某」等語。郭不滿至向警方提告，台南地院法官認為陳觸犯公然侮辱罪，依據刑法規定，年滿80歲以上者的行為得減輕其刑，從輕判處陳罰金3千元，全案可上訴。

判決說，陳姓婦人5月5日上午七點多於活動中心附近與鄰人郭婦爆發口角，郭婦立即以手機錄音蒐證，陳婦在公共場合以台語「蕭查某」、「奧查某」等語辱罵郭婦。郭婦事後到派出所提告，警詢後依公然然侮辱罪嫌嫌函送地檢署調查起訴。

陳婦於檢察官詢問時否認有罵「蕭查某」，僅以「奧查某」辱罵告訴人，但法官認為，郭婦蒐證完整，足證陳婦涉嫌公然侮辱。依據刑法十八條之三規定，滿八十歲人之行為得減輕其刑，且事後陳婦坦承部分犯行，從輕依法判處罰金三千元，全案可上訴。